Das Geschichtsformat "Triff..." (KiKA/WDR/hr), die Vorschuldoku-Reihe "ICH bin ICH" (KiKA) und das Trend- und Lifestyle-Reportage-Format "KiKA LIVE" (KiKA/ZDF) sind zum 31. Deutschen Kinder Medien Festival Goldener Spatz nominiert. Weitere Angebote von KiKA können ebenfalls auf einen Preis hoffen. Eine Kinderjury wird am 9. Juni 2023 in Erfurt über die Auszeichnungen entscheiden."Triff Anne Frank" (KiKA/hr): Generationen lernen durch das authentische Dokument ihres Tagebuchs die Realität von nationalsozialistischer Terrorherrschaft und Judenverfolgung kennen. Die zeitreisende Reporterin Clarissa Corrêa da Silva erlebt mit, wie Anne Frank (gespielt von Katharina Kron) an ihrem 13. Geburtstag das Tagebuch bekommt, verfolgt das Untertauchen und das Leben im Hinterhausversteck. Reportagen aus Amsterdam und animierte Wissensclips ergänzen die Spielszenen.Die KiKA-Geschichtsreihe "Triff..." (KiKA/WDR/hr) ist mit "Triff Anne Frank" in der Kategorie Dokumentation für den Goldenen Spatzen nominiert. Die Episode ist eine Produktion von Crossmedia und Ifage im Auftrag von KiKA und hr mit der Szenenregie von Volker Schmidt. Für KiKA zeichnen Dr. Matthias Huff, Tina Wilß und Anne Reichenbach verantwortlich, für den hr Tanja Nadig."ICH bin ICH - Emily geht ihren Weg" (KiKA): Die siebenjährige Emily spielt gerne mit ihren Katzen. Sie liebt es zu turnen und tanzen und hat schon einmal bei "TanzAlarm" (KiKA) mitgemacht. Mit ihrem Rollstuhl ist Emily gekonnt und schnell unterwegs. Sie braucht ihn, weil sie AMC hat - eine Krankheit, die es ihr schwer macht, ihre Knie und Ellbogen zu beugen und strecken. Doch Emily will auch gehen können. Dafür muss sie immer wieder operiert werden und viel trainieren, besonders auch mit ihren neuen Orthesen, die ihr beim Gehen helfen.Die Doku-Reihe "ICH bin ICH" für Vorschulkinder ist eine Gemeinschaftsproduktion von KiKA, ZDF, hr und rbb unter Federführung von KiKA. "Emily geht ihren Weg" ist in der Kategorie Dokumentation für den Goldenen Spatzen nominiert. Produziert wurde die Episode von Monika E. Schweiger im Auftrag von KiKA. Verantwortliche Redakteurin bei KiKA ist Silvia Keil."KiKA LIVE - Die Sportmacher: Finale im Biathlon" (KiKA/ZDF): Im sportlichen Vierkampf treten Team "KiKA LIVE" (KiKA) mit Moderator Ben, Beachvolleyballerin Alena und Biathlet Felix gegen Team "Die Sportmacher" (ZDF) mit Moderator Stefan, Rettungsschwimmerin Lina und Kletterer Otto an. Die Challenge: innerhalb eines Tages eine Sportart erlernen und im Wettkampf gegeneinander antreten.Das Special "KiKA LIVE - Die Sportmacher" ist eine Produktion im Auftrag des ZDF, umgesetzt durch die Visual Bridges GmbH. Die Biathlon-Episode ist in der Kategorie Unterhaltung für den Goldenen Spatzen nominiert. Beim ZDF sind Nina von Kettler und Klaus Wersin verantwortlich, für "KiKA LIVE" Miriam Steinhoff von KiKA.Weitere Nominierungen im Wettbewerb Kino-TV 2023Im der Wettbewerb Kategorie Serie Live-Action sind aus dem KiKA-Angebot außerdem "Echt: Da real Noah" (ZDF), "Schloss Einstein: Folge 1025" (MDR/ARD/KiKA) und "Weckschreck: Die Dreh-die-Zeit-zurück-Maschine" (ZDF) nominiert.Für das beste Informations- und Dokumentationsangebot treten weiterhin "Das Tierschutzteam - Folge 4: Wildvogel-Pflegestation" (SWR), "Die Sendung mit der Maus: Streiten" (WDR), "logo! extra: Was ist Jüdisch?" (ZDF), "PUR+: Social Media - Die Macht von Apps und Plattformen" (ZDF) und "Schau in meine Welt!: Storms Welt schmilzt - die Arktis und das Klima" (hr) an.In der Unterhaltungskategorie stehen neben "KiKA LIVE" ebenfalls "Die Sendung mit dem Elefanten - Folge 670: Diversität" (WDR) und "Rudis Rasselbande: Süßes oder Saures!" (ZDF) zur Wahl.Weitere Nominierung im Wettbewerb DIGITAL 2023Beim Goldenen Spatz werden jährlich die besten digitalen, audiovisuell erzählten Geschichten für Kinder zusammengestellt. 2023 befinden sich aus dem KiKA-Angeboten "CheX! Ukraine Spezial" (BR) und "Mission to Mars" (MDR) im Rennen um den begehrten Preis.Weitere Nominierungen für den Goldenen Spatz SpezialFür den Spezialpreis sind für den besten Kinderfilm "Juli tanzt" (ZDF) und "Mein Lotta-Leben - Alles Tschaka mit Alpaka!" (ZDF) nominiert.Der "Goldene Spatz" ist das größte Festival für deutschsprachige Kindermedien. 2023 wird zum 31. Mal eingeladen, sich einen Überblick über qualitativ hochwertige deutschsprachige Produktionen für Kinder zu verschaffen.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.