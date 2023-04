EQS-Ad-hoc: beaconsmind AG / Schlagwort(e): Sonstiges

beaconsmind AG: führt zusätzliche Barkapitalerhöhung um CHF 1,475 Mio. durch und schließt Akquisition von Socialwave GmbH erfolgreich ab



21.04.2023 / 12:46 CET/CEST

Veröffentlichung von Insider-Informationen gemäß Artikel 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) beaconsmind AG führt zusätzliche Barkapitalerhöhung um CHF 1,475 Mio. durch und schließt Akquisition von Socialwave GmbH erfolgreich ab Zürich, Schweiz - 21. April 2023 - Die beaconsmind AG (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD) hat im Rahmen der Akquisition des Wi-Fi-Hotspot-Service-Providers Socialwave GmbH (siehe Ad-hoc-Mitteilung vom 31. März 2023) erfolgreich eine zusätzliche Kapitalerhöhung gegen Bareinlage in Höhe von CHF 1,475 Mio. durchgeführt. Durch diese Kapitalerhöhung erhöht sich das das Grundkapital der beaconsmind AG von CHF 310.265,90 um CHF 19.666,71 auf nunmehr CHF 329.932,61. Erläuterungsteil Die nun durchgeführte Kapitalerhöhung gegen Bareinlage ist ergänzend zur bereits im März 2023 kommunizierten Barkapitalerhöhung von CHF 1,9 Mio. und der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage, bei der 350.000 neue Aktien an die Eigentümer der Socialwave GmbH ausgegeben werden, die einer Lock-Up-Periode von 6 bis 12 Monaten unterstehen. Mit den nun erfolgten Kapitalmaßnahmen hat beaconsmind die Übernahme von 100 % der Anteile an Socialwave erfolgreich abgeschlossen und konsolidiert das profitable Unternehmen ab sofort. Mit der Übernahme von Socialwave erweitert beaconsmind strategiekonform sein Geschäftsmodell zum B2B-Point-of-Sales-Lösungsanbieter und baut sein Lösungsportfolio weiter aus. Jüngst hatte beaconsmind bereits FREDERIX, einen Anbieter von Wifi-Lösungen für Unternehmen und Entwickler von intelligenten, Cloud-basierten WLAN-Hotspot-Technologien, sowie Netopsie, ein Entwickler und Anbieter von In-house DSL-, TV-, LAN- und WLAN-Lösungen, übernommen und so sein Geschäftsmodell erheblich ausgeweitet. beaconsmind erwartet, dass auf Pro-forma-Basis der Umsatz der Gesellschaft in 2023 - inklusive der drei genannten Akquisitionen - signifikant von derzeit ca. EUR 6,4 Mio. auf rund EUR 10,9 Mio. und das EBITDA auf EUR 2,7 bis 2,9 Mio. steigen wird. Der Break-Even soll ebenfalls 2023 erreicht werden. Über beaconsmind Die beaconsmind AG wurde 2015 in der Schweiz gegründet und ist ein Pionier auf dem Gebiet der Location-Based-Marketing-Software (LBM) im Bereich Retail. Durch die Ausstattung von Geschäften mit Bluetooth Beacons, die Kunden präzise orten und identifizieren, und durch die Integration der Software-Suite, eröffnet beaconsmind Einzelhändlern einen brandneuen Kanal zur Interaktion mit ihren Kunden. Mit der Lösung von beaconsmind können Einzelhändler digitales und physisches Einkaufen miteinander verknüpfen und so die Lücke zwischen Off- und Online schließen. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD) notieren an der Frankfurter Börse mit XETRA-Handel und der Euronext in Paris. Weitere Informationen finden Sie unter www.beaconsmind.com . Kontakt Unternehmen

