Für viele Anleger sind die Quartalszahlen regelmäßig eine Gelegenheit, nach guten Zahlen ein paar Prozente Kursplus mitzunehmen. Stattdessen verlief der Auftakt der Berichtssaison bislang eher verhalten, die Handelsvolumen lagen teilweise unter dem Durchschnitt. Eine Erklärung für das Zögern vieler Anleger könnte die Tatsache sein, dass der Markt gerade an einer "extrem kritischen Stelle" feststecke, so Lars Wißler, Marktexperte und Chefredakteur des Börsendienstes "Aktie der Woche". Übrigens: Lars Wißlers neuen Report mit fünf heißen Tech-Turnaround-Kandidaten gibt es HIER kostenlos zum Download! https://bit.ly/41F3Q4O Worauf es jetzt ankommt, wie die Chancen für einen Durchbruch an der kritischen Kursmarke stehen und mit welchen Aktien-Picks Anleger sich schon jetzt in Stellung bringen können: Mehr dazu im Video!