Den ersten Expansionsgedanken hatte die US-Trading-App 2020 fallen lassen und sich lieber auf den IPO konzentriert. Nun schaut man sich in London wieder nach ersten Mitarbeitern um. Es ist drei Jahre her, da hatte die US-Brokerage-App Robinhood schon einmal den europäischen Markt in den Blick genommen. Laut Wander Rutgers, der damals das Geschäft mit einem Team in London aufbauen sollte, wollte der Neobroker damals auch in andere Märkte in Europa, auch in Deutschland, ...

