DJ MARKT-AUSBLICK/Wachstumssorgen belasten - Berichtssaison entscheidend

Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX hat den Ausbruch über die 16.000er-Marke nicht geschafft. Wieder zunehmende Wachstumssorgen drücken auf die Stimmung genauso wie die abermals steigenden Zinserwartungen im Markt. Wie es in naher Zukunft an den Märkten weitergeht, dürfte vor allem vom Verlauf der gerade beginnenden Berichtssaison abhängen. Erste Indikationen deuten darauf hin, dass diese besser als befürchtet laufen könnte. Das sollte den Börsen wieder Auftrieb verschaffen.

Nachdem die Marke von 16.000 Punkten bereits in greifbare Nähe gerückt war, hat DAX-Anleger der Mut verlassen - der Index ist in eine Konsoldierungsbewegung übergegangen. Zuletzt durchwachsene Wirtschaftsdaten rund um den Globus haben neue Wachstumssorgen unter Anlegern ausgelöst. So sind jüngst die chinesischen BIP-Daten zwar besser als erwartet ausgefallen, gleichwohl fiel das Wachstum mau aus. Mit Blick auf die europäischen Einkaufsmanagerindizes für April spricht die Commerzbank aber von einer "tief gespaltene Konjunktur".

Zinserwartungen haben sich seit SVB-Pleite wieder normalisiert

Die Wirtschaft im Euroraum ist zwar wieder auf Wachstumskurs, zu verdanken ist das aber nur der kräftigen Nachfrage nach Dienstleistungen. "Doch auf Dauer werden sich die Dienstleistungen kaum von der Talfahrt der Industrie abkoppeln können", ist die Commerzbank überzeugt. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe ist im April weiter um 1,8 Punkte auf nur noch 45,5 gefallen, was auf eine Rezession in diesem Sektor hindeutet.

Ein wichtiger Grund für die erneut aufgekommenen Wachstumssorgen sind die wieder normalisierten Zinserwartungen. Mit Blick auf die nächste EZB-Sitzung im Mai wird wieder verstärkt die Möglichkeit eines großen Zinsschritts von 50 Basispunkten an den Märkten eingepreist. Nach der Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) waren die Zinserwartungen kräftig gefallen. Seitdem hat sich die Lage im Bankensektor aber wieder beruhigt, mit einer systemische Krise rechnen derzeit nur die wenigsten Beobachter.

Leitzinserhöhungen wirken zeitverzögert

Aus Marktsicht problematisch dabei ist, dass die restriktiven Leitzinserhöhungen der Zentralbanken immer zeitverzögert in der Wirtschaft ihre Wirkung entfalten. Je weiter die Zinsen steigen, desto größer könnte später der Wachstumsrücksetzer ausfallen. Die Skepsis vieler Marktteilnehmer beruht laut Warburg vor allem auf der Befürchtung, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der nächsten Zeit deutlich verschlechtern könnten. Das "dicke Ende für die Weltwirtschaft" könnte also erst noch kommen.

Noch ist es aber nicht soweit. Die in der kommenden Woche anstehenden Daten sollten nach Einschätzung der Commerzbank zeigen, dass die Wirtschaft im Euroraum im Winterhalbjahr 2022/23 knapp an einer Rezession vorbeigeschrammt ist. Nach dem marginalen Rückgang im Schlussquartal dürfte das reale BIP in den ersten drei Monaten des Jahres wieder leicht um 0,2 Prozent zugenommen haben. Auch in Deutschland deuteten die bislang vorliegenden Daten auf ein leichtes Plus. Für die US-Wirtschaft rechnen die Analysten sogar mit einem Wachstum von annualisiert 2 Prozent.

Tech-Giganten legen in der kommenden Woche Zahlen vor

Den nächsten wichtigen Impulsgeber für die Börsen dürfte mithin die gerade beginnende Berichtssaison auf beiden Seiten des Atlantiks liefern. Die mit Spannung erwarteten Geschäftszahlen der US-Großbanken haben Anleger derweil beruhigt. Nicht nur sind diese insgesamt besser als erwartet ausgefallen, auch zeigten sich in den Bilanzen keine ähnlich gelagerten Probleme wie die der SVB. In der kommenden Woche legen nun einige der Technologie-Schwergewichte in den USA ihre Geschäftszahlen vor.

Wie die DZ Bank anmerkt, machen die DAX-Unternehmen mit dem höchsten China-Engagement rund 40 Prozent der Indexkapitalisierung aus. Diese Indexmitglieder aus den Bereichen Automobilbau, Industrie und Finanzen legen von Ende April bis Mitte Mai ihre Quartalsberichte offen. "Acht von diesen Titeln haben die diesjährige DAX-Rally maßgeblich getrieben und 9 Prozentpunkte zu den 13 Prozent Jahresperformance beigetragen." Die Aussagen dieser Unternehmen werden daher wichtig für die weitere Kursentwicklung des gesamten Index sein.

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 21, 2023 07:48 ET (11:48 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.