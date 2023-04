Der Rohstoffriese Glencore gibt sich nach einem ersten Quartal mit teils gesunkenen Fördermengen weiterhin zuversichtlich. Die Fördermengen der einzelnen Rohstoffe entwickelten sich im ersten Quartal unterschiedlich, wie der am Freitag veröffentlichte Produktionsbericht zeigt. So wurde im Vergleich zum Vorjahr weniger Kupfer, Zink, Kohle, Nickel und Blei gefördert.Bei Gold und Silber wurde ebenfalls weniger geschürft. Dagegen holte Glencore mehr Kobalt und Ferrochrom aus dem Boden. Was die einzelnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...