Vancouver B.C., Kanada, 21. April 2023 / IRW-Press / - AZINCOURT ENERGY CORP. ("Azincourt" oder das "Unternehmen") (TSX.V: AAZ, OTCQB: AZURF) gibt bekannt, dass es am 19. April 2023 eine endgültige Optionsvereinbarung mit Atlantis Battery Metals Corp. (der "Optionsgeber"), einem unabhängigen Unternehmen, geschlossen hat, gemäß der es die Option (die "Option") hat, eine Beteiligung von bis zu 75 % an drei Explorationslizenzen mit 300 zusammenhängenden Mineralclaims in der Provinz Neufundland, die zusammen als das Lithiumprojekt "Big Hill" (das "Projekt") bezeichnet werden, zu erwerben.

Das Lithiumprojekt Big Hill ist ein 7.500 Hektar großes Lithium-Cäsium-Tantal-("LCT")-Explorationsgebiet im Südwesten von Neufundland, Kanada, an der Südseite der Hermitage Flexure, rund fünf Kilometer südlich der Entdeckung des Lithium-Pegmatitfeldes Kraken (1,04% Li2O über 15,23m, 8,4m mit 0,95% Li2O, und 5,5m mit 1,16% Li2O*) der Benton/Sokoman-Joint-Venture-Partnerschaft (die "Partnerschaft"). Die Benton/Sokoman-Joint-Venture-Partnerschaft entdeckte ebenfalls den Cäsium-Tantal-Rubidium-Lithium Hydra Dyke, der 12 Kilometer nordöstlich des Lithium-Pegmatitfeldes Kraken liegt. Schlitzproben ergaben Werte von bis zu 8,76% Cs2O, 0,41% Li2O, 0,025% Ta2O5 und 0,33% Rb2O über 1,20m*.

Die Lithium-Pegmatitentdeckung Kraken enthält zahlreiche Granitgänge und unkartierte Pegmatite in verschiedenen Gesteinstypen mit einer Streichlänge von bis zu 40 Kilometern. Das Lithiumkonzessionsgebiet Big Hill beherbergt primär den Burgeo-Granit mit größeren Einschlüssen an mafischem Paragneis. Die Grenze zwischen den zwei Konzessionsgebieten wird durch die Hermitage Flexure markiert, die teilweise durch subparallele Verwerfungssegmente lokal segmentiert zu sein scheint, sowie den Intrusivkontakt zwischen dem Burgeo-Granit und älterer Stratigraphie. Ähnliche Strukturkontrollen sind innerhalb der globalen tektonischen Grenze zu erkennen, die sich vom Zinn-Spodumen-Gürtel Carolina über Avalonia in Nova Scotia bis nach Neufundland und dann zu Laurentia (Leinster) auf der Ostseite des Atlantiks erstreckt.

Abbildung 1: Lage des Lithiumprojekts Big Hill im Süden von Neufundland, Kanada

Auf dem Lithiumprojekt Big Hill sind mehrere Granitgänge zu beobachten, die den Burgeo-Granit durchschneiden. Grobkörnige Pegmatitgräben mit einer Breite von mehr als 2 Metern und einer Länge von 20 Metern treten im Süden des Konzessionsgebiets auf, und man geht davon aus, dass sie auf den Explorationslizenzen Big Hill ebenfalls auftreten.

Kürzlich stattgefundene vorläufige Prospektionsarbeiten auf Big Hill haben auf Grundlage von Grundgesteinsgeologie, strukturellem Zerfall stratigraphischer Blöcke und anscheinender Faltenbildung und späterer Scherfalten vier Zielgebiete identifiziert. Ähnliche Strukturelemente wurden im Lithium-Pegmatitfeld Kraken entdeckt, obwohl das Wirtsgestein unterschiedlich ist. Diese Ziele sind als River, Road, MK und Ridge bekannt und werden im Fokus der ersten Explorationsarbeiten liegen.

Erste Boden- und Gesteinsanalyseergebnisse werden zusammen mit anderen geologischen Informationen Mitte Juni erwartet. Andere Informationen, die auf lithiumhaltige Pegmatitmineralisierung schließen lassen, stammen aus Explorationsarbeiten und der Bewertung zahlreicher Scherfaltenorientierungen, die auf dem Konzessionsgebiet stattgefunden haben. Die Streichlängen der Ziele reichen von 1,5 bis 5,5 Kilometern.

Abbildung 2: Zielgebiete höchster Priorität des Lithiumprojektgebiets Big Hill in Neufundland, Kanada

Das Gebiet um das Lithiumprojekt Big Hill wurde in den letzten Jahrzehnten umfangreicher Mineralexploration unterzogen. Die Mineralvorkommen Peter Snout direkt östlich der Lithium-Pegmatitentdeckung Kraken und das Gebiet White Bear River im Nordosten wurden jahrelang auf polymetallische Mineralisierung untersucht, aber erst 2021 auch auf Lithium. Das Gebiet Grey River im Südosten wurde viele Jahre lang auf Wolfram und Gold untersucht. Die Mine Hope Brook im Südwesten von Big Hill war von 1987 bis 1997 in Betrieb und produzierte 752.163 Unzen Gold**.

"Wir freuen uns, dieses Projekt in unser Portfolio aufnehmen zu können. Das Potenzial von Big ist sehr groß", sagte President und CEO Alex Klenman. "Das Gebiet ist auf Lithium unterexploriert, und dank des sehr eindrucksvollen Gebiets Kraken halten wir es für äußerst aussichtsreich, was weitere erhebliche Entdeckungen anbelangt. Das Projektgebiet ist groß, verfügt über zahlreiche Ziele hoher Priorität und hat das Potenzial für noch mehr. Es ist ganzjährig zugänglich und kann somit auch außerhalb unseres normalen, begrenzten Winter-Bohrfensterns beim Uranprojekt East Preston in Saskatchewan aktiv sein."

"Das Team des Optionsgebers Atlantis Battery Metals verfügt über umfangreichen Explorationserfolg im Lithiumbereich und wird uns in technischer Hinsicht laufend unterstützen. Wir sind der Meinung, dass Big Hill eine bedeutende Explorationsgelegenheit ist, und das laufende technische Engagement war für uns ein wichtiger Aspekt für dieses Geschäft. Wir freuen uns, von ihrem Fachwissen profitieren zu können. Insgesamt ist dies eine hervorragende Gelegenheit für Azincourt, und wir freuen uns darauf, in den kommenden Wochen unsere Explorationspläne zu veröffentlichen", fuhr Herr Klenman fort.

Die Konditionen der Optionsvereinbarung besagen, dass der Optionsgeber in enger Zusammenarbeit mit dem Managementteam von Azincourt als Betreiber währender der Optionslaufzeit fungieren wird. Das Projekt wurde vom Team des Optionsgeber, das Nick Rowley und James Abson umfasst, identifiziert.

Herr Rowley ist eine erfahrene Führungsperson mit starkem finanziellem Hintergrund und mehr als 16 Jahren Erfahrung im Bereich des Marketings und des Verkaufs verschiedener Rohstoffe sowie Corporate Advisory, Fusionen und Übernahmen und Equity-Märkten. Seine letzte Position war Director für Corporate Development bei dem an der ASX notierten Unternehmen Galaxy Resources Limited. Dabei war er an der Implementierung und dem Abschluss einer 6 Mrd. AUD schweren Fusion mit Orocobre Limited beteiligt, was Mitte 2021 den fünftgrößten Lithiumproduzenten, Allkem (ASX: AKE), hervorbrachte.

Herr Abson ist professioneller Geologe mit mehr als 28 Jahren Erfahrung im Multi-Commodity-Bergbau und der Mineralexploration, der sich auf Lithium und Tantal spezialisiert hat. Zuvor war er Chief Geologist und Explorationmanager bei Bikita Minerals Lithium in Simbabwe, wo er primär für die Abteilung Geologie zuständig war, die die Grubenreserven- und -ressourcenexpansion sowie die Hartgesteinmineralressourcenexploration nach Spodumen übernahm. In den vergangenen 15 Jahren war Herr Abson auch an der Exploration und Bewertung verschiedener Lithium- plus Zinn-Tantal-Pegmatitprojekte in Afghanistan und Afrika beteiligt, darunter auch das Lithiumprojekt in der Demokratischen Republik Kongo, Desert Lion, und UIS in Namibia sowie die Lithiummine Arcadia in Simbabwe.

Herr Abson war an der Rhodes University, Südafrika, die er mit einem BSc. Honours in Geologie abgeschlossen hat. Außerdem war er mehr als 13 Jahre lang als Professional Natural Scientist zugelassen.

Konditionen der Optionsvereinbarung

Gemäß den Konditionen der Optionsvereinbarung kann das Unternehmen eine Beteiligung von 60% an dem Projekt erwerben, indem es eine Reihe von Barzahlungen und Aktienausgaben leistet sowie bestimmte Ausgaben für das Projekt tätigt. Und zwar wie folgt:

Barzahlungen Stammaktien Explorationsausgaben Bei Gewährung der Option $75.000 3.850.000 Null Innerhalb von 12 Monaten $75.000* 4.500.000 $250.000 Innerhalb von 24 Monaten $75.000* 5.500.000 $1.000.000 Innerhalb von 36 Monaten Null Null $2.000.000

*vorbehaltlich einer weiteren zusätzlichen Zahlung, falls der volumengewichtete, durchschnittliche Schlusspreis der Stammaktien des Unternehmens weniger als $0,05 an den fünf Handelstagen vor einer jeden anschließenden Aktienausgabe an den Optionsgeber beträgt.

Bei Abschluss dieser Voraussetzungen besitzt das Unternehmen eine Beteiligung von 60% an dem Projekt. Dann hat das Unternehmen eine weitere Option, die innerhalb von dreißig Arbeitstagen ausübbar ist, um eine weitere Beteiligung von fünfzehn Prozent an dem Projekt zu erwerben, indem es eine einmalige Barzahlung an den Optionsgeber leistet, die dem Verkehrswert der Beteiligung zu dem jeweiligen Zeitpunkt entspricht. Falls das Unternehmen diese weitere Option ausüben möchte, wird der Verkehrswert von einem gemeinsam zu bestimmendem unabhängigem Bewerter festgelegt.

Alle im Zusammenhang mit der Option ausgegebenen Aktien unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Eine Vermittlungsgebühr von insgesamt $20.000 in bar und 1.310.000 Stammaktien ist im Zusammenhang mit der Option vom Unternehmen an ein unabhängiges Unternehmen zu zahlen, wovon $20.000 in bar und 935.000 Aktien bei Abschluss der Option zahlbar sind und die restlichen Aktien bei Abschluss der Zahlungen nach dem zweiten Jahr sowie Leistung der Ausgaben, die für die weitere Berechtigung der Option erforderlich sind, auszugeben sind. Die Optionsvereinbarung muss noch von der TSX Venture Exchange genehmigt werden.

* Sokoman Minerals Corp., Pressemitteilung vom 28. März 2023

** Big Ridge Gold Corp., Präsentation auf der Website

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden gemäß den kanadischen Regulierungsbestimmungen der Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt und im Namen des Unternehmens von Paul K. Smith, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Azincourt Energy Corp.

Azincourt ist ein Ressourcenunternehmen mit Sitz in Kanada, das auf den strategischen Erwerb, die Exploration und die Erschließung alternativer Energie-/Kraftstoffprojekte spezialisiert ist, einschließlich Uran, Lithium und anderer kritischer Elemente für saubere Energieanwendungen. Das Unternehmen ist derzeit auf seinem Joint-Venture-Uranprojekt East Preston tätig und verfolgt gleichzeitig ein Optionsabkommen für das Uranprojekt Hatchet Lake, die beide im Athabasca-Becken in Saskatchewan, Kanada, liegen.

FÜR DAS BOARD VON AZINCOURT ENERGY CORP.

"Alex Klenman"

Alex Klenman, President & CEO

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen", zu denen auch Prognosen, Schätzungen, Erwartungen und Ziele im Hinblick auf den zukünftigen Betrieb zählen. Diese unterliegen einer Reihe von Annahmen, Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele nicht im Einflussbereich von Azincourt liegen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Solche zukunftsgerichteten Informationen basieren auf der Beurteilung aktueller Daten, die das Unternehmen nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen hat. Für zukunftsgerichtete Aussagen kann keine Garantie abgegeben werden und die zukünftigen Ergebnisse können unter Umständen stark abweichen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Alex Klenman, President & CEO

Tel: 604-638-8063

info@azincourtenergy.com

Azincourt Energy Corp.

1430 - 800 West Pender Street

Vancouver, BC V6C 2V6

www.azincourtenergy.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70202Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70202&tr=1



