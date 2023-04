Der DAX hat bereits zu Beginn der Handelswoche sein Pulver verschossen. Nachdem der deutsche Leitindex am Montag schon ein Jahreshoch markierte, kletterte am Dienstag gleich wieder auf neues bei 15.916 Punkten. Seitdem ist es aber ziemlich ruhig beim DAX. Dabei könnte die Bilanzsaison den DAX nun wieder in Richtung 16.000-Punkte treiben. Aber was ist überhaupt von den Unternehmenszahlen zu erwarten? Und wie positionieren Anleger sich jetzt am besten? Wie es weitergeht für den DAX und auf welche Aktien Sie derzeit setzen können, verrät Tim Oechsner von der Steubing AG.