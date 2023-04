DJ Nestle will Joint Venture für Tiefkühlpizza in Europa gründen

VEVEY (Dow Jones)--Der Nahrungsmittel- und Getränkekonzern Nestle will für sein Tiefkühlpizza-Geschäft in Europa ein Joint Venture mit dem Private-Equity-Unternehmen PAI Partners gründen. Wie die Nestle SA mitteilte, wird sie neben PAI Partners eine stimmrechtsgleiche Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen halten.

Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und der Konsultation der Arbeitnehmer und wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen.

Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben.

Das Gemeinschaftsunternehmen wird seinen Sitz in Deutschland haben und zwei Produktionsstätten in Deutschland und Italien betreiben.

April 21, 2023 08:21 ET (12:21 GMT)

