Der DAX ist am Vortag zurückgekommen und bei 15.734 Punkten im Tagestief gelandet. Damit konnte der 10er-EMA im Tageschart verteidigt werden. In der Folge konnte der DAX wieder ansteigen und bei 15.795 Punkten aus dem Handel gehen. Solange der 10er-EMA weitgehend hält, ist mit eher weiter steigenden Kursen im DAX zu rechnen. Am heutigen Freitag, dem kleinen Verfallstag, ist der DAX im bisherigen Tagestief bis 15.706 Punkte gefallen und zeigt sich ...

