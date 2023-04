Verschiedene Module sind von der Aktion betroffen. Die Geräte sollen deaktiviert oder bei Händler zurückgegeben werden.So sehen die vom Rückruf betroffenen Power Stations von Eco Flow aus. Foto: Eco Flow In Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Starkstrominspektorat (ESTI) hat das Unternehmen Oneten Brand Development AG verschiedene Modelle der Eco Flow Power Stations zurückgerufen. Es bestehe in seltenen Fällen im USV-Betriebsmodus die Gefahr eines Stromschlags, hieß es in der Bekanntmachung. Dieser trete aber nur ein, wenn mehrere Bedingungen erfüllt seien. So müsse ein Gerät mit Metallgehäuse ...

