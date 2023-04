Volkswagen hat am 21.04.2023 die Auslieferungszahlen für das 1. Quartal 2023 veröffentlicht. Die Verkäufe des Konzerns haben sich innerhalb dieses Zeitraums erholt, jedoch bleibt die Konkurrenz auf dem chinesischen Markt weiterhin stark. Mehr über die aktuelle Lage der Volkswagen-Aktie erfahren Sie in unserem heutigen Artikel. Kampf auf dem chinesischen Markt In den ersten drei Monaten des Jahres 2023 konnte man einen Rückgang des gesamten Markts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...