WOCHENVORSCHAU/24. bis 30. April (17. KW)

=== M O N T A G, 24, April 2023 *** 06:45 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Ergebnis 1Q 07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 1Q *** 10:00 DE/Henkel AG & Co KGaA, HV *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex April 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 BE/EZB-Direktor Panetta, Teilnahme an Diskussionsveranstaltung von Bruegel 11:30 DE/Regierungs-PK 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht April *** 12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 1Q (14:30 Earnings-Call) *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) März *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex April *** 15:30 BE/EZB-Direktor Panetta, Anhörung zum Digitalen Euro im Wirtschafts- und Finanzausschuss des EP 16:00 BE/Nordsee-Gipfel, u.a. mit Bundeskanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck, Belgiens Premierminister de Croo (PK ca 17:00), Ostende *** 18:00 FR/Vivendi SE, Ergebnis 1Q - EU/Beginn der zweitägigen Tagung der Außenminister - SE/Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri veröffentlicht Bericht zu Militärausgaben weltweit D I E N S T A G, 25. April 2023 *** 06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 1Q 06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 1Q *** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 CH/ABB Ltd, Ergebnis 1Q (09:00 PK) *** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 1Q 07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 1Q 07:00 LU/Adler Group SA, vorläufiges Jahresergebnis 07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 1Q *** 07:15 CH/Nestle SA, Umsatz 1Q 07:30 DE/Atoss Software AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/ifo-Exporterwartungen April 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Februar 08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 1Q 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Ergebnis 1H 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1Q *** 08:00 CH/Handelsbilanz März 09:30 DE/Deutsche Post AG, PK zu "Delivering on Climate Action" 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Teilnahme an Webcast von MNI 11:30 DE/SPD-Wirtschaftsforum, Wirtschaftskonferenz 2023, u.a. mit SPD-Chef Klingbeil, Finanzminister Lindner und Verkehrsminister Wissing, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission Bundesschatzanweisung über 6 Mrd Euro mit Fälligkeit 12.06.2025 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 1Q 12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 1Q 12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 1Q *** 12:20 US/General Electric Co, Ergebnis 1Q *** 12:30 US/3M Co, Ergebnis 1Q 12:55 US/Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 1Q *** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 1Q (14:30 Earnings-Call) *** 13:30 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 1Q *** 14:00 US/Dow Inc, Ergebnis 1Q 14:00 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 1Q *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens April *** 16:00 US/Neubauverkäufe März *** 17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 1Q *** 17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 1Q 17:50 FR/Carrefour SA, Ergebnis 1Q 19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 1Q *** 22:01 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q 22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 1Q *** 22:02 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 1Q *** 22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 2Q 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - LU/Adler Group SA, Konzern-Jahresfinanzbericht *** - DE/Fortsetzung Tarifverhandlungen von Deutscher Bahn und Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) - DE/Bundesgerichtshof (BGH) Verhandlung über Auslistung bei Google - EU/Abschluss der zweitägigen Tagung der Außenminister - Märkte/Börsenfeiertag Australien M I T T W O C H, 26. April 2023 07:00 DE/Varta AG, Jahresergebnis *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Umsatz 1Q *** 07:00 FR/Safran SA, Umsatz 1Q *** 07:30 DE/Beiersdorf AG, Ergebnis 1Q (08:30 PK und Analystenkonferenz zusammen) *** 07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 1Q *** 07:30 FR/Danone SA, Ergebnis 1Q 07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1Q 07:30 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Trading Update 1Q 07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Wintershall Dea AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK) *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, ausführliches Ergebnis 1Q (09:30 PK) *** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 1Q (09:30 PK; 15:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Mai 08:00 DE/Destatis, Arbeitskosten im EU-Vergleich 2022 *** 08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 1Q *** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Statement 1Q 08:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 1Q *** 08:00 IE/CRH plc, Trading Update *** 08:20 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1Q *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen April *** 09:30 DE/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Rede bei Supervisory reporting conference 09:30 EU/Europäischer Gerichsthof (EuGH), Urteil zur Beschaffung von Galileo-Übergangssatelliten nach Anfechtungsklage durch die OHB System AG *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 10:00 DE/Flatexdegiro AG, Ergebnis 1Q 10:30 DE/Hochtief AG, HV 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 1%-Bundesanleihe über 1,5 Mrd Euro mit Fälligkeit 2038 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung Bundesanleihe über 1 Mrd Euro mit Laufzeit 15 Jahren *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 13:00 DE/Bundestag, Plenum 13:00 DE/Regierungs-PK *** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 1Q *** 14:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Pk zur Vorstellung der neuen Konjunkturprognose der Bundesregierung, Berlin *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter März 15:00 LU/RTL Group SA, HV (und Geschäftsbericht) *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:40 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Ergebnis 1Q *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 1Q 22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 1Q *** 23:00 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 1Q *** - DE/TAG Immobilien AG, Capital Markets Day - EU/Kommission stellt Überprüfung der Gesetzgebung zur Bekämpfung von Arzneimittelknappheit vor D O N N E R S T A G, 27. April 2023 *** 01:40 KR/Samsung Electronics Co Ltd, ausführliches Ergebnis 1Q *** 06:30 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 1Q (07:45 PK, 08:30 Analystenkonferenz) *** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 1Q *** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/BASF SE, ausführliches Ergebnis 1Q (08:00 Analystenkonferenz; HV 10:00) *** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Kion Group AG, ausführliches Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Software AG, Ergebnis 1Q 07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 1Q *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 1Q 07:25 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Aixtron SE, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 1Q (14:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/SNP Schneider Neureither & Partner SE, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Fielmann AG, Ergebnis 1Q BI-PK und Geschäftsbericht *** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 1Q *** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Umsatz 1Q 07:30 AT/Andritz AG, Ergebnis 1Q 07:35 DE/Kuka AG, Ergebnis 1Q 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Destatis, Einwanderung von Fachkräften aus Nicht-EU-Staaten 2022 08:00 DE/Nominallohn-/Reallohnindex (revidierte Ergebnisse nach Umstellung auf den Basiszeitraum 2022) *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, 1Q *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/Unilever plc, Trading Statement 1Q 08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 1Q 08:00 KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 1Q 08:00 SE/Vattenfall AB, Ergebnis 1Q *** 08:05 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 1Q 09:00 DE/Bundestag, Plenum *** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Ergebnis 3Q (09:00 Earnings-Call) 10:00 DE/Continental AG, HV 10:00 DE/Deutz AG, HV 10:00 DE/Gea Group AG, HV 10:00 DE/Hamborner Reit AG, HV 10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 10:00 DE/Stellenindex BA-X der Bundesagentur für Arbeit April 10:20 DE/PSI Software AG, Ergebnis 1Q 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung April 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone April *** 12:00 DE/Linde plc, Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz) *** 12:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 1Q *** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 1Q *** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 1Q *** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 1Q *** 13:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 1Q *** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analystenkonferenz zum Ergebnis 1Q *** 14:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:55 DE/Einhell Germany AG, ausführliches Jahresergebnis 15:30 DE/CDU, Zukunftskongress, Berlin 18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, ausführliches Ergebnis 18:05 FR/Saint-Gobain SA, Ergebnis 1Q *** 22:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 1Q *** 22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 1Q 22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 1Q *** 22:08 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 1Q - DE/Verdi, Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS), Fortsetzung der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich - EU/Europäischer Gerichtshof (EuGH) Schlussanträge zur Sanktionierung von Unternehmen (im konkreten Fall Deutsche Wohnen) bei Datenschutzverstößen F R E I T A G, 28. April 2023 06:55 DE/Stratec SE, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Covestro AG, ausführliches Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Fuchs Petrolub SE, Ergebnis 1Q (10:00 Earnings-Call) *** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, ausführliches Ergebnis 1Q (09:10 PK) *** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 1Q (16:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 AT/OMV AG, ausführliches Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen April *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 1Q 07:30 FR/Electricite de France SA (EDF), Umsatz 1Q 07:30 FR/Remy Cointreau SA, Jahresumsatz *** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q *** 07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/DE Import-/Exportpreise März 08:00 DE/Erwerbstätigkeit April *** 08:00 JP/Sony Corp, Jahresergebnis (09:00 Earnings-Call) 08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 1Q *** 08:45 FR/Privater Verbrauch März *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) April 09:00 DE/Bundestag, Plenum *** 09:00 AT/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q *** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten April *** 10:00 DE/Bayer AG, HV *** 10:00 DE/Merck KGaA, HV 10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Jahresergebnis *** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern April *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg April *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen April *** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Atoss Software AG, HV 11:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, HV *** 11:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen April *** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q 11:30 DE/Regierungs-PK *** 12:45 US/Chevron Corp, Ergebnis 1Q *** 13:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 1Q *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) April *** 14:30 US/Arbeitskostenindex 1Q *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen März *** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago April *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) April - DE/Allgeier SE, Jahresergebnis - DE/Kuka AG, Jahresergebnis *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg April *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats, Veröffentlichung des vierteljährlichen Wirtschaftsberichts *** - JP/Industrieproduktion März - CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), HV - DE/Verdi, Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS), Fortsetzung der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich - EU/Ratingüberprüfung für EFSF (Moody's); ESM (Moody's); Finnland (S&P); Frankreich (Fitch); Schweden (S&P); EFSF (Fitch) S A M S T A G, 29. April 2023 *** 10:00 EU/Abschluss des zweitägigen Treffens der Finanz- und Wirtschaftsminister - JP/G7, Treffen der Minister für Digitales und Technologie (bis 30.4) S O N N T A G, 30. April 2023 *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP/nationale Statistikbehörde) April - JP/G7, Abschluss Treffen der Minister für Digitales und Technologie (seit 29.4) ===

