DJ WOCHENVORSCHAU/1. bis 7. Mai (18. KW)

=== M O N T A G, 1. Mai 2023 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global April *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April *** 16:00 US/Bauausgaben März *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe April - DE/Start des 49-Euro-Tickets für den ÖPNV - Märkte/Börsenfeiertag Deutschland (Eurex), Deutschland (Aktien), Österreich, Belgien, Schweiz, Hongkong, China, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Südkorea, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Finnland, Singapur D IE N S TA G, 2. Mai 2023 *** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 1Q *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 06:45 NL/Shop Apotheke Europe NV, Ergebnis 1Q *** 07:00 LU/Stabilus SA, Ergebnis 2Q 07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 1Q 07:00 NL/DSM NV, Trading Update 1Q *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 1Q *** 08:15 DE/Traton SE, ausführliches Ergebnis 1Q *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe April *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April 10:00 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) April *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe März *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) April *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) April 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission inflationsindexierter Bundesanleihen *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 1Q *** 13:00 DE/Infineon Technologies AG, Spatenstich für Smart Power Fab in Dresden *** 13:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 1Q *** 13:05 DE/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Rede bei Annual ECB Banking Supervision Research Conference *** 14:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 1Q *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie März 22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 2Q *** 22:20 US/Ford Motor Co, Ergebnis 1Q 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung - Märkte/Börsenfeiertag China M I T T W O C H, 3. Mai 2023 *** 06:30 NL/Airbus SE, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Deutsche Post AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Teamviewer SE, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 1Q *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 1Q *** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 1Q 07:00 NL/Signify NV, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Porsche AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 IR/Flutter Entertainment plc, Trading Update 1Q *** 08:00 NL/Stellantis NV, Umsatz 1Q 08:00 GB/Haleon plc, Trading Statement 1Q 10:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, HV 10:00 DE/Fuchs Petrolub SE, HV 10:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, HV *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau März 10:30 DE/Hapag-Lloyd AG, HV 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Hannover Rück SE, HV *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten März 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2,1-prozentigen Bundesanleihe über 3 Mrd Euro mit Fälligkeit 15.11.2029 *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht April 15:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 1Q *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) April *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe April *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 1Q *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung *** 22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 2Q *** 22:01 DE/Morphosys AG, Ergebnis 1Q *** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 1Q - DE/Vantage Towers AG, Ende der Andienungsfrist für das Übernahmeangebot des Oak-Konsortiums (bestehend aus Vodafone und den Investoren GIP und KKR) - Märkte/Börsenfeiertag China, Japan D O N N E R S T A G, 4. Mai 2023 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global April 06:45 DE/Basler AG, Ergebnis 1Q 06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 1Q *** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 1Q *** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1Q *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 1Q 07:00 AT/Kontron AG, Ergebnis 1Q 07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 1Q 07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 1Q 07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK) *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Umsatz 1Q *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 2Q (11:00 PK) *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis *** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 1Q *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 1Q (11:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Uniper SE, Ergebnis 1Q 08:00 DE/New Work SE, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Washtec AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Handelsbilanz März *** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 1Q *** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 1Q 08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 1Q *** 09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe April *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April *** 10:00 DE/Allianz SE, HV *** 10:00 DE/Deutsche Post AG, HV *** 10:00 DE/RWE AG, HV 10:00 DE/Robert Bosch GmbH, BI-PK *** 10:00 NL/Qiagen NV, PK zum Ergebnis 1Q *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) April *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 10:30 DE/Talanx AG, HV *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April *** 11:00 EU/Erzeugerpreise März 12:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 1Q 13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 1Q (18:00 Earnings-Call) 14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 1Q *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Handelsbilanz März *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 1Q *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung *** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 1Q 22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 1Q *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 2Q *** - DE/Pkw-Neuzulassungen, April - ET/KE/Bundeskanzler Scholz, Reise nach Äthiopien und Kenia (bis 06.05.) - Märkte/Börsenfeiertag Japan F R E I T A G, 5. Mai 2023 07:00 DE/Krones AG, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK, 15:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1Q (14:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Auftragseingang März 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Februar *** 08:00 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 1Q 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 1Q *** 08:30 CH/Verbraucherpreise April *** 08:45 FR/Industrieproduktion *** 09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 1Q *** 09:00 CH/Währungsreserven *** 10:00 DE/Munich Re, HV *** 10:00 DE/Vantage Towers AG, ao HV Abstimmung über Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit Großaktionär Oak Holdings ) 10:00 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, HV 10:00 DE/Knorr-Bremse AG, HV 10:00 DE/Siltronic AG, HV *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz März *** 13:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten April 18:45 US/Fed-St. Louis-Präsident Bullard (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), Rede beim Economic Club of Minnesota - ET/KE/Bundeskanzler Scholz, Reise nach Äthiopien und Kenia (bis 6.5.) - EU/Rat der Außenminister - EU/Ratingüberprüfung für Schweden (S&P); EFSF (Fitch); ESM (Fitch); Norwegen (Moody's); Rumänien (Moody's); Schweiz (Fitch); - Märkte/Börsenfeiertag Dänemark, Japan, Südkorea ===

