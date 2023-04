Der US-Konsumgüterriese Procter & Gamble hat am Freitag seine Q3-Zahlen veröffentlicht. Zum Auftakt des neuen Kalenderjahres steigerte Procter & Gambles Umsatz im Jahresvergleich um vier Prozent auf 20,1 Milliarden Dollar. Damit übertraf der US-Konzern die Markterwartungen. Zudem hob das Management die Umsatzprognose an. Bei den Anlegern kommt dies gut an. Konkret soll der Erlös im gesamten Geschäftsjahr ...

