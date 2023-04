© Foto: Michael Bihlmayer - picture alliance / CHROMORANGE



Was für ein Debüt! Das chinesische Elektrofahrzeug-Start-ups U Power hat den Gang aufs Parkett gewagt. Die Aktie musste über 20 Mal vom Handel ausgesetzt werden. Was hat es mit dem Start-up auf sich?

Li Jia, der CEO des chinesischen Elektrofahrzeug-Start-ups U Power, ist in die Riege der Milliardäre aufgestiegen. Sein in Shanghai ansässiges Unternehmen ist beim gestrigen Debüt an der Nasdaq um 620 Prozent gestiegen. Wie Bloomberg berichtet, mussten die Aufsichtsbehörden den Handel aufgrund der Volatilität der Aktie mehr als 20 Mal unterbrechen.

Das Unternehmen wurde, wie Forbes berichtet, 2013 gegründet, um Fahrzeugbeschaffungsdienste anzubieten. 2020 verlagerte sich der Schwerpunkt des Unternehmens auf die Batteriewechseltechnologie für Elektrofahrzeuge. Yale Zhang, ein in Shanghai ansässiger Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Automotive Foresight, hält U Power für einen kleineren Konkurrenten des Batterieriesen Contemporary Amperex Technology (CATL).

Die Aktien wurden beim Börsengang mit sechs US-Dollar bepreist und stiegen in einer volatilen Session zunächst auf 75 US-Dollar an, bevor sie schließlich bei 43,18 US-Dollar den Handelstag beendeten. Es war das bisher beste Debüt dieses Jahres in den USA. Der Bruttoerlös werde sich laut Bloomberg auf etwa 14,5 Millionen US-Dollar belaufen, vor Abzug von Emissionsabschlägen und -provisionen sowie anderen Emissionskosten.

Die Aktie fiel im nachbörslichen Handel um bis zu 34 Prozent. Der heutige Handelstag könnte erneut hochvolatil werden. Neue Small Cap-Titel neigen in den ersten Tagen und Wochen nach dem Börsengang häufig zu heftigen Kursschwankungen.

Achtung! Boom voraus! Die 3D-Druck-Branche hat enormes Potenzial und das Zeug zu einem neuen Megatrend! Dr. Dennis Riedl stellt in seinem neuen kostenlosen Report zwei Favoriten vor, die Sie für Ihr Depot im Blick behalten sollten. Hier jetzt mehr erfahren!

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion