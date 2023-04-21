DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
MEXICO 12/44 MTN US91086QBB32 21.04.2023 HZE/EOT
MEXICO 14/45 MTN MXLF US91086QBE70 21.04.2023 HZE/EOT
MEXICO 15/46 MTN MXLH US91086QBF46 21.04.2023 HZE/EOT
MEXICO 16/47 US91087BAB62 21.04.2023 HZE/EOT
MEXICO 17/48 MXLB US91087BAD29 21.04.2023 HZE/EOT
MEXIKO 19/50 MXLL US91087BAG59 21.04.2023 HZE/EOT
MEXIKO 20/51 MXLR US91087BAL45 21.04.2023 HZE/EOT
MEXIKO 21/41 0O0A US91087BAQ32 21.04.2023 HZE/EOT
MEXIKO 22/52 US91087BAS97 21.04.2023 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
MEXICO 12/44 MTN US91086QBB32 21.04.2023 HZE/EOT
MEXICO 14/45 MTN MXLF US91086QBE70 21.04.2023 HZE/EOT
MEXICO 15/46 MTN MXLH US91086QBF46 21.04.2023 HZE/EOT
MEXICO 16/47 US91087BAB62 21.04.2023 HZE/EOT
MEXICO 17/48 MXLB US91087BAD29 21.04.2023 HZE/EOT
MEXIKO 19/50 MXLL US91087BAG59 21.04.2023 HZE/EOT
MEXIKO 20/51 MXLR US91087BAL45 21.04.2023 HZE/EOT
MEXIKO 21/41 0O0A US91087BAQ32 21.04.2023 HZE/EOT
MEXIKO 22/52 US91087BAS97 21.04.2023 HZE/EOT