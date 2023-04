DJ S&P Global: Aktivität in US-Wirtschaft legt im April zu

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Wirtschaft ist laut einer Umfrage von S&P Global im April stärker gewachsen. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 53,5 von 52,3 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 50,4 von 49,2 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 49,0 erwartet. Der Index für den Servicesektor legte zu auf 53,7 von 52,6 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 51,5 gelautet.

"Die jüngste Umfrage ist ein weiteres Anzeichen dafür, dass die Wachstumsdynamik zurückgekehrt ist, nachdem sie sich in den sieben Monaten bis Januar verringert hatte", sagte Chefökonom Chris Williamson. Der aktuelle Wert deute darauf hin, dass das Bruttoinlandsprodukt mit einer Jahresrate von knapp über 2 Prozent wachse. "Das Wachstum ist auch beruhigend breit abgestützt, angeführt von den Dienstleistungen."

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/hab/smh

(END) Dow Jones Newswires

April 21, 2023 09:57 ET (13:57 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.