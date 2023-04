lpreis Brent und WTI stabilisieren sich nach Talfahrt der letzten Tage

Werbung







Nach dem klaren Abwärtstrend in der nun fast vergangenen Woche prallt der Brent Crude Future für Juni von der 80-USD-Marke wieder nach oben ab.



Der Ölpreis für die Nordseevariante "Brent Crude" des Rohstoffs fängt sich auf dem stringenten Kurs nach unten zum Wochenausklang wieder ein. Der Preis pro Terminkontrakt für ein Barrel (159 Liter) pendelt nach einem Wochenverlust (Höchst-/ zu Tiefsstand) von über sieben Prozent wieder zurück und notiert eine Stunde vor US-Börsenstart wieder auf 81,49 USD. Das amerikanische Pendant WTI notiert derweil ebenfalls mit 0,5% Plus intraday mit 77,77 USD pro Barrel - die Veröffentlichung der US-Öl-Lagerbestände am Mittwoch dem 26.04.2023 wird weitere Klarheit darüber schaffen, ob die heutige Erholung nur eine Kurskorrektur oder eine Trendwende darstellt.









