PARIS (dpa-AFX) - Angesichts des geplanten Ausbaus der Atomkraft werden in Frankreich 100 000 neue Fachkräfte binnen zehn Jahren benötigt. Diesen Bedarf ermittelte der Verband der französischen Atomenergie-Industrie, wie das Wirtschaftsministerium am Freitag mitteilte. Teils müssten in Rente gehende Experten ersetzt werden, teils handele es sich um zusätzliche Stellen. Frankreich will zunächst sechs neue Atomkraftwerke bauen und den Bau von acht weiteren Reaktoren prüfen. Außerdem soll die Laufzeit der bestehenden Kraftwerke auf über 40 Jahre verlängert werden.

Vor gut einem Jahr kündigte Präsident Emmanuel Macron eine Renaissance der Atomkraft an, nachdem der Rückhalt und Investitionswille für die Atomkraft jahrelang verhalten war. Deshalb hat die Branche bereits jetzt mit Personalproblemen zu kämpfen. Rund 100 Fachkräfte des US-Kraftwerkbauers Westinghouse wurden deshalb im Herbst zur Wartung französischer Reaktoren zur Hilfe gerufen.

Für den Atomausbau in Frankreich ist nicht nur der Fachkräftemangel eine Herausforderung. Korrosionsschäden bremsen den Betrieb der in die Jahre gekommenen Kraftwerke und könnten zu einem Sorgenpunkt bei der Laufzeitverlängerung werden./evs/DP/stw