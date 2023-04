EQS-Media / 21.04.2023 / 16:48 CET/CEST

Die Rückkehr der Zinsen: Lohnt es sich wieder, sichere Anlageklassen zu besparen? Quelle: https://unsplash.com/de/fotos/5OUMf1Mr5pU In Zeiten steigender Zinsen ist es für viele Menschen besonders wichtig, ihre Finanzen im Blick zu behalten und gezielt zu sparen. Denn höhere Zinsen bedeuten auch höhere Renditechancen bei Sparprodukten wie Tagesgeldkonten oder Festgeld-Anlagen. Gleichzeitig können jedoch auch Kredite und Darlehen teurer werden, weshalb es umso wichtiger ist, sich mit dem Thema Sparen auseinanderzusetzen. Es gilt, möglichst viel Rendite einzustreichen, ohne dabei übertrieben zu zocken, obgleich es im online Casino Schweiz immer wieder gute Gelegenheiten gibt, mit etwas Glück sein Geld zu vermehren. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten es gibt, um in Zeiten der Leitzinserhöhung der EZB erfolgreich zu sparen und langfristig Vermögen aufzubauen. Lohnen sich wieder traditionelle Anlageformen wie Tagesgeld, Festgeld und dergleichen? Oder vernichtet die derzeit exorbitante Inflation jeglichen Wertzuwachs? #1 Tagesgeld - Segen oder Fluch? Tagesgeldkonten sind eine beliebte Möglichkeit, um kurzfristig Geld anzulegen und dabei eine attraktive Rendite zu erzielen. Im Gegensatz zu anderen Sparformen wie Festgeld oder dem Sparbuch ist das Tagesgeldkonto jederzeit verfügbar und bietet somit maximale Flexibilität. Auf einem Tagesgeldkonto wird das Geld meist täglich verzinst und kann jederzeit ohne Kündigungsfrist abgehoben werden. Die Zinsen sind in der Regel variabel und können sich je nach Marktlage ändern. Daher lohnt es sich, regelmäßig die Angebote verschiedener Banken zu vergleichen, um das beste Angebot zu finden. Ein weiterer Vorteil von Tagesgeldkonten ist die Einlagensicherung. Innerhalb der Europäischen Union sind Einlagen bis zu einer gewissen Summe pro Person und Bank durch den Einlagensicherungsfonds geschützt. Noch bis vor einigen Monaten wurden die Finanzmärkte von einer jahrelangen Zinsflaute dominiert. Sogar Negativzinsen und "Strafgebühren" für zu hohe Einlagen schreckten Anleger ab. Das hat sich geändert. Mittlerweile hat die Europäische Zentralbank den Leitzins auf etwa drei Prozent erhöht. Kredite werden teurer und im Gegenzug steigen die Zinsen bei vielen Anlageformen. Etwa bei Tagesgeld, wobei viele Direktbanken sogar mit Angeboten locken. Nicht selten versprechen die Kreditinstitute Zinsen auf Tagesgeld von mehr als zwei Prozent. Leider in der Regel nur befristet. Meistens können Kunden aktuell kaum mehr einen Prozent Zinsen auf Tagesgeld langfristig erwarten. Zumindest gibt es nun wieder Zinsen, wenn auch deutlich niedriger als noch vor 10 Jahren. #2 Alternative Festgeld? Festgeld ist eine Anlageform, bei der das Geld für einen festgelegten Zeitraum auf einem Konto angelegt wird. Während dieser Zeit erhält der Anleger in der Regel einen festen Zinssatz, der höher ist als bei Tages- oder Sparkonten. Festgeld eignet sich besonders für Menschen, die ihr Geld sicher und langfristig anlegen möchten. Der Vorteil von Festgeld liegt darin, dass der Zinssatz während des vereinbarten Zeitraums garantiert ist und somit keine Schwankungen unterliegt. Allerdings gibt es auch Nachteile. Das Geld ist während des vereinbarten Zeitraums nicht verfügbar und es gibt meistens Strafgebühren, wenn man vorzeitig aussteigen möchte. Außerdem sind die Zinsen oft niedriger als bei anderen Anlageformen wie Aktien oder Fonds. Insgesamt kann Festgeld jedoch eine gute Option sein, um ein sicheres und stabiles Einkommen zu erzielen. Es lohnt sich jedoch immer, verschiedene Anlageoptionen zu vergleichen und sorgfältig abzuwägen, welche am besten zu den eigenen Bedürfnissen und Zielen passen. Je nach Laufzeit können die Zinsen laut aktuellen Angeboten bis zu 4 bis 4,5 Prozent betragen. Nicht schlecht für ein Sparprodukt. Daher lohnt sich sicher ein Investment, wenn der Zinssatz passt. Dennoch müssen Kunden immer bedenken, dass das Kapital für die Laufzeit nicht zur Verfügung steht. Wer dann kurzfristig doch aussteigen möchte, riskiert Strafgebühren in satter Höhe. Dies ist nur für Anleger geeignet, die ganz sicher auf das angelegte Kapital über die komplette Laufzeit verzichten können. Immer die Angebote genau vergleichen und nicht voreilig entscheiden. Es geht schließlich um bares Geld. #3 Das gute alte Sparbuch reaktivieren? Ein Sparbuch ist eine traditionelle Form der Geldanlage, die von vielen Menschen genutzt wird. Es ist ein einfaches und sicheres Instrument, um Geld zu sparen und Zinsen auf das gesparte Kapital zu erhalten. Ein Sparbuch kann bei einer Bank oder Sparkasse eröffnet werden und ermöglicht es dem Inhaber, regelmäßig Geld einzuzahlen oder abzuheben. Die Höhe des Zinssatzes hängt von der jeweiligen Bank ab und kann variieren. Im Vergleich zu anderen Anlageformen wie Aktien oder Fonds ist ein Sparbuch jedoch oft weniger rentabel. Die Zinssätze steigen auch in heutigen Zeiten (Leitzinserhöhung) kaum, sodass die Rendite sehr niedrig ist. Trotzdem bleibt das Sparbuch für viele Menschen eine beliebte Möglichkeit, um langfristig Geld anzusparen. Es bietet Sicherheit und Stabilität in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und ist einfach zu handhaben. Insgesamt ist das Sparbuch also eine solide Wahl für alle , die ihr Geld sicher anlegen möchten und keine großen Gewinne erwarten. Wer jedoch höhere Renditen erzielen möchte, sollte sich nach alternativen Anlageformen umsehen. Das Problem mit der Inflation Aufgrund der exorbitanten Steigerung der Inflation ist es leider derzeit kaum möglich, ernsthaft Renditen zu erzielen. Lediglich eine Minimierung der Inflation durch gezieltes Sparen kann realisiert werden. Zudem müssen Anleger beachten, dass auch der Fiskus seinen Anteil in Form der "Abgeltungssteuer" kassiert. Diese beträgt in Deutschland genau 25 Prozent + eventuellem Solidaritätsbeitrag. Jegliche Zinsen aus Sparerträgen (insofern persönlicher Freibetrag überschritten) werden besteuert. Dazu kommt die hohe Inflation, weshalb sich Sparen mit den klassischen Anlageformen zwar wieder mehr lohnt als noch vor einem Jahr, aber trotzdem nicht die Renditen eines guten Aktienportfolios ersetzen kann. Viele Anlagemethoden wie ETFs und Aktiensparpläne sowie Aktienfonds sind deutlich profitabler hinsichtlich der Renditen. Allerdings auch mit mehr Risiko behaftet. Interessanter, um zumindest den Wertverlust des Geldes (Inflation) auszugleichen, sind beispielsweise Aktienportfolios, die aus Dividenden-Papieren bestückt sind. Nicht selten erzielen Unternehmen eine Dividendenrendite von deutlich mehr als 6 Prozent. Sicherlich können Sparer jetzt wieder verstärkt in klassische Varianten wie Tagesgeld und Festgeld investieren, aber die Zinsen sind hier insgesamt noch deutlich zu gering. Erst wenn sich die Inflation wieder auf ein "normales" Level einpegelt, lohnen sich ernsthaft wieder vollumfänglich die "sicheren" Anlageklassen. Insgesamt lässt sich sagen, dass breit gestreutes Sparen mit verschiedenen Anlageklassen eine sinnvolle Strategie ist, um das Risiko von Verlusten zu minimieren und gleichzeitig langfristig Renditen zu erzielen. Durch die Kombination von Aktien, Anleihen, Immobilien und weiteren Anlageformen wie Tagesgeld und Festgeld können Anleger ihr Portfolio diversifizieren und somit Schwankungen an den Märkten besser ausgleichen. Nur die perfekte Mischung aus unterschiedlichen Anlageklassen minimiert zumindest die Inflation.

Issuer: United Newswire

Key word(s): Special Topics



Dissemination of a Press Release, transmitted by EQS News - a service of EQS Group AG.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

Archive at www.eqs-news.com