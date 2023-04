RHI Magnesita erwirbt die Geschäftstätigkeiten von Seven Refractories in Europa, Indien und den USA für rund 93 Millionen Euro. Seven Refractories ist ein spezialisierter Anbieter von nicht basischen monolithischen Feuerfestmischungen mit breiten Anwendungen in allen Kundensegmenten der Gruppe, darunter Eisen und Stahl, Zement, Aluminium und Nichteisenmetalle. Die im Rahmen der Übernahme zu erwerbenden Unternehmen verzeichneten im Jahr zum 31. Dezember 2022 einen Umsatz von 105 Millionen Euro und einen Gewinn vor Steuern von 11,4 Millionen Euro. Die Übernahme wird aus den bestehenden zugesagten und nicht in Anspruch genommenen Fazilitäten und Barmitteln von RHI Magnesita finanziert, teilt das Unternehmen mit. RHI Magnesita-CEO Stefan Borgas: "Diese ...

