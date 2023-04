Swiss Steel Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Ergebnisse der ordentlichen Generalversammlung der Swiss Steel Holding AG vom 20.04.2023



21.04.2023 / 17:30 CET/CEST



Jens Alder als Verwaltungsratspräsident bestätigt

Sämtliche zur Wiederwahl angetretenen Verwaltungsratsmitglieder gewählt

Vergütungsausschuss in bisheriger Zusammensetzung bestätigt

Alle Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats genehmigt Luzern, 21. April 2023 - Die Aktionäre der Swiss Steel Holding AG, ein weltweit führendes Unternehmen für Speziallangstahl, haben an der Generalversammlung in Luzern sämtliche vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Traktanden und Anträge mit grosser Mehrheit genehmigt. Die Aktionäre genehmigten den Lagebericht, die Jahres- und Konzernrechnung, die Verwendung des Bilanzverlustes und konsultativ den Vergütungsbericht. Sämtliche Verwaltungsrats- und Konzernleitungsmitgliedern wurde die Entlastung für das vergangene Geschäftsjahr erteilt. Alle sich zur Wiederwahl stellenden Verwaltungsratsmitglieder wurden im Amt bestätigt. Der Verwaltungsrat setzt sich wie bisher in gleicher Besetzung mit Jens Alder als Verwaltungsratspräsident sowie Emese Weissenbacher, Dr. Svein Richard Brandtzæg, Barend Fruithof, David Metzger, Mario Rossi, Dr. Michael Schwarzkopf und Oliver Streuli zusammen. Ernst & Young, Zürich, wurde als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr bestätigt. Zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter wurde die Kanzlei ADLEGEM Rechtsanwälte, Luzern, wiedergewählt. Die Generalversammlung stimmte sodann der prospektiven Genehmigung der vorgeschlagenen Gesamtvergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrats sowie für die Mitglieder der Geschäftsleitung und den vorgeschlagenen Statutenänderungen zu. Für weitere Informationen:



Für Medienanfragen:

Anina Berger, anina.berger@swisssteelgroup.com , +41 41 581 4121



Für Analysten- / Investorenanfragen:

Burkhard Wagner, burkhard.wagner@swisssteelgroup.com , +41 41 581 4180





Für weitere Information betreffend AGM:

https://swisssteel-group.com/investor-relations/generalversammlung





Medienmitteilung (PDF) Über Swiss Steel Group Swiss Steel Group ist heute einer der führenden Anbieter individueller Lösungen im Bereich Spezialstahl-Langprodukte weltweit. Sowohl bei Werkzeugstahl als auch bei rostfreiem Langstahl zählt der Konzern zu den führenden Herstellern im globalen Markt und gehört zu den grössten Unternehmen in Europa für legierten und hochlegierten Edelbaustahl. Mit nahezu 10'000 Mitarbeitenden und eigenen Produktions- und Distributionsgesellschaften in über 30 Ländern auf fünf Kontinenten gewährleistet das Unternehmen die globale Betreuung und Versorgung seiner Kunden und bietet ihnen weltweit ein komplettes Portfolio aus Produktion und Sales & Services. Sie profitieren von der technologischen Expertise des Unternehmens, der weltweit konstant hohen Produktqualität sowie der detaillierten Kenntnis lokaler Märkte. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Medienmitteilung beinhaltet zukunftsgerichtete Aussagen, wie solche über Entwicklungen, Pläne, Absichten, Annahmen, Erwartungen, Überzeugungen, mögliche Auswirkungen oder die Beschreibung zukünftiger Ereignisse, Aussichten, Einnahmen, Resultate oder Situationen. Diese basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Überzeugungen und Annahmen der Gesellschaft, können aber wesentlich von künftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Die hier enthaltenen Informationen werden mit der Veröffentlichung dieses Dokuments abgegeben. Die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden nicht aktualisiert aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus irgendeinem anderen Grund.



Ende der Medienmitteilungen