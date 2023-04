Vaduz (ots) -Unter der Leitung des Ministeriums für Inneres, Wirtschaft und Umwelt soll ein Aktionsplan für eine klimafreundliche Landesverwaltung erarbeitet werden. Das Projekt wurde am Donnerstag, 20. April 2023 mit einer amtsübergreifenden Sitzung gestartet.Die Erarbeitung eines Aktionsplans für eine klimafreundliche Landesverwaltung ist Bestandteil des Regierungsprogramms 2021-2025 und der Klimastrategie 2050. Die Klimastrategie 2050 wurde im Dezember 2022 vom Landtag genehmigt. Bis 2030 sollen die Treibhausgasemissionen Liechtensteins um 55 Prozent gegenüber 1990 reduziert und bis 2050 auf Netto-Null gebracht werden. "Mit dem Aktionsplan soll die Landesverwaltung beim Klimaschutz in Liechtenstein eine Vorbildfunktion einnehmen und seine eigenen Emissionen so weit als möglich reduzieren", fasst Umweltministerin Sabine Monauni den Auftrag zusammen.Der Aktionsplan soll im Wesentlichen in zwei Schritten erarbeitet werden. In einem ersten Schritt wird die Treibhausgasbilanz erhoben (Ist-Zustand). Gestützt darauf wird in einem zweiten Schritt ein Aktionsplan mit konkreten Zielen und Massnahmen (Soll-Zustand).Zur Prozessbegleitung und fachlichen Unterstützung wird die Firma Swiss Climate AG bei-gezogen, ein Beratungsunternehmen in den Bereichen CO2-Management, Nachhaltigkeit, Klimaschutzprojekte und Energie. Die Swiss Climate AG betreut unter anderem seit fünf Jahren das Ressourcen- und Umweltmanagementsystem der schweizerischen Bundesverwaltung als externe Fachberatung.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltMiriam MarxerT +423 236 64 44miriam.marxer@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100905779