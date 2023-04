Köln (ots) -Kemal K\u0131l\u0131çdaroglu, der aussichtsreichste Herausforderer des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, hat in einem auf der WDR-Radiowelle "COSMO" ausgestrahlten Interview seine Pläne zum Kampf gegen die schlechte türkische Wirtschaftslage dargelegt. In dem am Freitag, 21. April, ausgestrahlten Exklusiv-Interview sagte K\u0131l\u0131çdaroglu der Journalistin Nalan Sipar, verschiedene türkische Provinzen, insbesondere im Osten des Landes, sollten bei einem Wahlerfolg zu speziellen Wirtschaftszonen werden. Diese sollten sich auf landwirtschaftliche und tierische Produkte spezialisieren. "Fleisch wird weniger kosten, weil wir es subventionieren werden", betonte er.Jungen Menschen und Erstwählern in der Türkei versprach K\u0131l\u0131çdaroglu zudem günstiges Internet. "Ein Teil davon wird kostenlos zur Verfügung gestellt", so der 74-Jährige. Auch Präsident Erdogan von der islamisch-konservativen AKP hat kürzlich ein Geschenk im Wahlkampf versprochen: Er sagte am Donnerstag, dass es im kommenden Monat für alle Haushalte in der Türkei kostenloses Erdgas geben solle.Kemal K\u0131l\u0131çdaroglu von der kemalistisch-sozialdemokratischen CHP ist der gemeinsame Kandidat eines Bündnisses von sechs türkischen Oppositionsparteien. In einigen Umfragen lag er vor zuletzt vor Amtsinhaber Erdogan. Die Wahlen in der Türkei sind für den 14. Mai angesetzt.COSMO ist das junge internationale Kulturangebot von WDR, rbb und Radio Bremen.Pressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5491637