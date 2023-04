Was sichert mein Geld? Im Frankfurter Kreis diskutieren Anlage-Experten mit Mein-Geld-Chefin Isabelle Hägewald, warum Anleger verunsichert sind, was gerade in diesen Zeiten für Sachwertanlagen spricht und welche Herausforderungen es auf der Einkaufsseite bei Sachwertanlagen gibt. geldanlage Fonds Investitionen Sachwertanlage Zins FrankfurterKreis AnlegerMagazinMeinGeld TEILNEHMER: Eike Gerhardt, Investment Manager Fine Vest solutions GmbH Christian Grall, Geschäftsführer Project Investment Gruppe Sven Mückenheim, Geschäftsführer Vertrieb Dr. Peters Group Dr. Michael König, Leiter Vertrieb Primus Valor AG Jens Freudenberg, Geschäftsführer BVT Unternehmensgruppe André Wreth, Geschäftsführer Solvium Capital Vertriebs GmbH Auf der Suche nach mehr Informationen rund ums Thema Sachwertanlagen? Hier werden Sie fündig: https://www.mein-geld-medien.de/meingeldtv/frankfurter-kreis/sachwerte-immobilien-roundtables/ https://www.mein-geld-medien.de/sachwerte-immobilien/ https://sachwertanlagen-awards.de/

