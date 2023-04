Kurzfristige Trades, langfristige Rendite: https://bit.ly/3H53GvH Jetzt mit dem HAACK Deutschland Zertifikat in die erfolgreiche DAX-Strategie von Börsenprofi Hans-Jürgen Haack investieren! VW ist nicht mehr Marktführer in China: Diesen Titel trägt jetzt BYD. Darüber, über die Automesse Shanghai 2023 und über Tesla spricht Martin Kerscher von w:o TV mit Autopapst Ferdinand Dudenhöffer. "Die Welt hat sich verändert: Die Chinesen führen den größten Automarkt der Welt an", sagt Ferdinand Dudenhöffer, Direktor des Center for Automotive Research in Duisburg. Was das für andere Autohersteller wie Tesla oder VW bedeutet, erfahren Sie im Video. Gleich einschalten und mehr erfahren!