Der S&P 500 ist seit dem Verlaufshoch bei 4.169 Punkten in eine Korrektur übergegangen und hatte am heutigen Freitag im bisherigen Tagestief 4.113 Punkte erreicht. In der Folge konnte der S&P 500 aber wieder ansteigen und zeigt sich aktuell leicht über dem 10er-EMA bei 4.130 Punkten. Dazu mit einer bullischen Tageskerze. Der S&P 500 sollte die Korrektur im Bereich um den 10er-EMA beenden und erneut ansteigen. Die nächste Zielmarke wäre dann der Widerstand ...

