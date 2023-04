Der DAX ist am heutigen Freitag zunächst unter Druck geraten und lag im Tagestief bei 15.706 Punkten, konnte sich in der Folge aber wieder erholen und über 15.800 Punkte ansteigen. Der DAX nahm in der Folge erneut Kurs auf die Marke von 15.900 Punkten und ging bei 15.881 Punkten aus dem Handel. Dazu mit einer sehr bullischen Tageskerze. Es ist wie bereits in den Vortagen geschrieben eher mit einem weiteren Hochlauf bis in den Bereich von 16.000 Punkten ...

