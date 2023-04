The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 21.04.2023.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 21.04.2023

.

ISIN Name

CA17163Y1025 CIBT EDUCATION GROUP INC.

CA94847U1030 WECOMMERCE HOLDINGS L. A

DE000A32VN00 HOME24 SE Z.VERK.

IE00BKT66M25 LEVERAGE SHA ETP 2070

LU0348798009 AGIF-THAILAND EQU.A EO

XS2337089846 LEVERAGE SHA ETP 2071

XS2472332969 LEVERAGE SHA ETP 2072

XS2472333009 LEVERAGE SHA ETP 2072

XS2599788077 OPDENERGY 23/25 FLR REGS

XS2599789711 OPDENERGY 23/25 FLR 144A