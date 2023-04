Umsatz von 7,7 Milliarden US-Dollar im Jahresvergleich um 30 gestiegen

GAAP-Ergebnis je Aktie von 0,65 US-Dollar im Jahresvergleich um 81 gestiegen

Gewinn je Aktie von 0,63 US-Dollar (ohne Aufwendungen und Gutschriften im Jahresvergleich um 85 gestiegen

SLB zurechenbarer Reingewinn von 934 Millionen US-Dollar im Jahresvergleich um 83 gestiegen

Bereinigtes EBITDA von 1,8 Milliarden US-Dollar im Jahresvergleich um 43 gestiegen

Der Cashflow aus dem operativen Geschäft lag bei 330 Millionen US

Der Vorstand genehmigte die vierteljährliche Bardividende von 0,25 US-Dollar je Aktie

SLB (NYSE: SLB) hat heute die Ergebnisse für das erste Quartal 2023 vorgelegt.

Ergebnis des ersten Quartals

(Angaben in Mio., außer bei Angaben je Aktie) Drei Monate bis Veränderung 31. März

2023 31. Dez.

2022 31. März

2022 Vorquartal Vorjahreszeitraum Umsatz $7.736 $7.879 $5.962 -2% 30% Ertrag vor Steuern (GAAP) $1.161 $1.347 $638 -14% 82% Gewinnmarge vor Steuern (GAAP) 15,0% 17,1% 10,7% -208 BP 432 BP SLB zurechenbarer Nettoertrag (GAAP) $934 $1.065 $510 -12% 83% Verwässerter Ertrag je Aktie (GAAP) $0,65 $0,74 $0,36 -12% 81% Bereinigtes EBITDA* $1.788 $1.921 $1.254 -7% 43% Bereinigte EBITDA-Marge* 23,1% 24,4% 21,0% -127 BP 208 BP Betriebsergebnis der Segmente vor Steuern* $1.391 $1.557 $894 -11% 56% Operative Marge der Segmente vor Steuern* 18,0% 19,8% 15,0% -178 BP 298 BP SLB zurechenbarer Nettoertrag, ohne Aufwendungen und Gutschriften* $906 $1.026 $488 -12% 86% Verwässerter Gewinn je Aktie, ohne Belastungen und Gutschriften* $0,63 $0,71 $0,34 -11% 85% Umsatz nach Region International $5.985 $6.194 $4.632 -3% 29% Nordamerika 1.698 1.633 1.282 4% 32% Sonstige 53 52 48 n. a. n. a. $7.736 $7.879 $5.962 -2% 30% *Dies sind nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Weitere Informationen hierzu unter "Aufwendungen und Gutschriften", "Geschäftsbereiche" und "Ergänzende Informationen". n. a. nicht aussagekräftig

(Angaben in Millionen) Drei Monate bis Veränderung 31. März

2023 31. Dez.

2022 31. März

2022 Vorquartal Vorjahreszeitraum Umsatz nach Geschäftsbereich Digital Integration $894 $1.012 $857 -12% 4% Reservoir Performance 1.503 1.554 1.210 -3% 24% Well Construction 3.261 3.229 2.398 1% 36% Production Systems 2.207 2.215 1.604 38% Sonstige (129) (131) (107) n. a. n. a. $7.736 $7.879 $5.962 -2% 30% Betriebsergebnis vor Steuern nach Geschäftsbereich Digital Integration $265 $382 $292 -31% -9% Reservoir Performance 242 282 160 -14% 52% Well Construction 672 679 388 -1% 73% Production Systems 205 238 114 -14% 80% Sonstige 7 (24) (60) n. a. n. a. $1.391 $1.557 $894 -11% 56% Betriebsmarge vor Steuern nach Geschäftsbereich Digital Integration 29,6% 37,7% 34,0% -810 BP -440 BP Reservoir Performance 16,1% 18,2% 13,2% -207 BP 291 BP Well Construction 20,6% 21,0% 16,2% -44 BP 444 BP Production Systems 9,3% 10,8% 7,1% -148 BP 217 BP Sonstige n/m n. a. n. a. n. a. n. a. 18,0% 19,8% 15,0% -178 BP 298 BP n. a. nicht aussagekräftig

Starkes Wachstum und breit gefächerte Attribute

Olivier Le Peuch, CEO von SLB, kommentierte: "Ich bin sehr zufrieden mit unserem Start ins Jahr 2023. Wir haben im Vergleich zum Vorjahr ein starkes Umsatzwachstum und eine Margensteigerung in einer Größenordnung erzielt, die das Vertrauen in unsere finanziellen Ziele für das Gesamtjahr weiter stärkt. Das Quartal war geprägt von einer starken Dynamik der Aktivitäten im Offshore-Bereich und in den internationalen Gebieten, vor allem in den Bereichen Well Construction und Production Systems."

"Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg der Umsatz um 30 %, das bereinigte EBITDA um 43 %, der Gewinn je Aktie (EPS) ohne Berücksichtigung von Aufwendungen und Krediten um 85 und die operative Marge vor Steuern der Segmente um 298 Basispunkte (BP). Alle Geschäftsbereiche sind gewachsen, sowohl in Nordamerika als auch auf den internationalen Märkten, was die Stärke unseres Portfolios in allen Regionen und Geschäftsbereichen widerspiegelt. Das Umsatzwachstum übertraf sowohl in Nordamerika als auch international das Wachstum der Anzahl der Bohranlagen das höchste vierteljährliche Wachstum im Vergleich zum Vorjahr seit mehr als einem Jahrzehnt."

"In Nordamerika stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um 4 - und damit das achte Quartal in Folge und profitierte dabei von unserem Engagement in den widerstandsfähigsten Gebieten und Marktsegmenten. Auf internationaler Ebene war der sequenzielle Umsatzrückgang weniger ausgeprägt als in der Vergangenheit, da saisonale Effekte teilweise durch robuste Aktivitätssteigerungen ausgeglichen wurden."

"Die Preisentwicklung ist weiterhin positiv, da sich unsere Leistung differenziert, die Technologieakzeptanz zunimmt, die Vertragsbedingungen angepasst werden, um die Inflation auszugleichen, und die Dienstleistungskapazitäten in wichtigen internationalen Märkten weiterhin knapper werden. In diesem Umfeld arbeiten unsere Kunden aktiver mit uns zusammen, um durch den verstärkten Einsatz unserer differenzierten Technologien ihre Betriebsleistung zu verbessern, ihre Dekarbonisierungsziele zu erreichen und die Gesamtkosten zu senken."

"Der Cashflow aus dem operativen Geschäft belief sich im ersten Quartal auf 330 Millionen US-Dollar. Dies spiegelt den saisonalen Aufbau von Betriebskapital im ersten Quartal wider, der unser erwartetes Wachstum für das Jahr und die Zahlung unserer jährlichen Incentives unterstützen wird. Der freie Cashflow wird sich im Laufe des Jahres voraussichtlich beschleunigen, was dem historischen Trend entspricht."

Großartiger Start in das Jahr auf sehr solider Grundlage

"Im Jahresvergleich wuchsen unsere Kerngeschäftsbereiche zusammen um 34 und steigerten ihre operativen Margen um mehr als 300 Basispunkte. Jeder der drei Kerngeschäftsbereiche verzeichnete ein sehr starkes Wachstum und eine Ausweitung der Margen, was auf eine erhöhte Aktivität, Preisgestaltung und Technologieakzeptanz zurückzuführen ist."

"In unserem Kerngeschäft setzen wir weiterhin auf das umfassendste Technologieportfolio der Branche mit bahnbrechenden ‚fit-for-basin'-Technologien, fortschrittlichen digitalen Lösungen und einer unübertroffenen Fähigkeit zur Integration über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg vom Untergrund bis zum Midstream."

"In unserem Geschäftsbereich Digital Integration verzeichneten die digitalen Umsätze ein starkes Wachstum im Vergleich zum Vorjahr, das unserem strategischen Ziel entspricht, da wir weiterhin neue Verträge abschließen und die Entwicklung von Cloud- und Edge-Lösungen beschleunigen. Der Anstieg der digitalen Verkäufe im Quartal wurde jedoch weitgehend durch einen Umsatzrückgang bei Asset Performance Solutions (APS) kompensiert, der auf Produktionsunterbrechungen in Ecuador und geringere Umsätze an unserem Standort Palliser in Kanada zurückzuführen ist."

Ein stabiler Kreislauf angetrieben von den internationalen und Offshore-Märkten

"Auf Makroebene halten wir an unserem sehr konstruktiven Mehrjahresausblick fest, da sich die Konjunkturmerkmale und die wichtigsten Antriebsfaktoren weiterhin sehr positiv entwickeln. Die internationalen und Offshore-Märkte erleben weiterhin eine starke Wiederbelebung der Aktivitäten, angetrieben durch robuste, langfristige Entwicklungs- und Kapazitätserweiterungsprojekte. Im Gegensatz dazu könnte der nordamerikanische Landmarkt, der diesen Aufschwung in den ersten Jahren angeführt hat, aufgrund niedrigerer Gaspreise und der Kapitalzurückhaltung privater E&P-Betreiber im Jahr 2023 zu einer Stagnation der Aktivitäten führen."

"Alles in allem bleiben die globalen Konjunkturaussichten für das Gesamtjahr sehr solide. Im Laufe des ersten Quartals sind die Widerstandsfähigkeit, die Breite und die Dauerhaftigkeit dieses Aufschwungs deutlicher geworden, insbesondere auf den internationalen Märkten. Diese Eigenschaften werden durch die folgenden Faktoren unterstrichen:

Erstens werden die positiven langfristigen Nachfrageaussichten für Öl und Gas und das Potenzial für eine stärkere Nachfragebelebung in der zweiten Jahreshälfte allgemein anerkannt. Darüber hinaus halten die jüngsten OPEC+-Beschlüsse die Rohstoffpreise weiterhin auf einem günstigen Niveau, was den Betreibern mehr Vertrauen für die Durchführung ihrer Projekte gibt."

"Zweitens wurden breit angelegte Investitionen zur Erweiterung der Ölkapazitäten und zur Diversifizierung der Gasversorgung durch die kürzlich von großen IOCs und NOCs angekündigten Investitionspläne verstärkt. Die meisten der angekündigten Budgets weisen eine deutliche Erhöhung der Ausgaben auf, die ein mehrjähriges Wachstum der Aktivitäten in den wichtigsten Rohstoffgebieten der Welt unterstützen. Wir gehen sogar davon aus, dass die Investitionen international noch umfangreicher werden, da das Streben nach Angebotsvielfalt eine globale Priorität bleibt und an Dringlichkeit zunimmt."

"Und drittens wird die Dauerhaftigkeit des gegenwärtigen Zyklus durch die Art der laufenden Investitionen unterstrichen, wobei Gas als langfristiger Energieträger für die Energiewende und zur Erhöhung der Energieversorgungssicherheit, die Bedeutung von Projekten mit langem Zyklus sowie die Ausrichtung auf den Nahen Osten und Offshore-Gebieten als Anker für das Versorgungswachstum in den Vordergrund treten. Schließlich wird die Wiederaufnahme der weltweiten Exploration und Bewertung diesen Investitionszyklus vermutlich um einige Jahre verlängern."

"Insgesamt kommt diese Marktdynamik unseren Stärken zugute und verschafft SLB eine vorteilhafte Position. Unsere Strategie, unsere globale Präsenz, unsere einzigartigen Integrationsfähigkeiten und unsere Portfoliomaßnahmen haben unsere Fähigkeit gestärkt, unsere Kunden zu unterstützen."

Sequentielles Umsatzwachstum und Margensteigerung in Sicht

"Für das zweite Quartal erwarten wir ein starkes Wachstum mit einer saisonalen Erholung in der nördlichen Hemisphäre, Projekte zur Kapazitätserweiterung im Nahen Osten, die sich in verschiedenen Stadien des Ramp-up befinden, sowie eine robuste Aktivität in Asien und Subsahara-Afrika. Dieses Wachstumsszenario unterstützt eine breite sequenzielle Margensteigerung in allen Geschäftsbereichen und Regionen."

"Ich bin begeistert von unserem Start in das Jahr, der uns noch mehr Vertrauen in unsere Ziele für das Gesamtjahr 2023 und den gesamten Zyklus gibt. Wir konzentrieren uns voll und ganz auf die Umsetzung, die Unterstützung unserer Kunden und die Erreichung unserer Ziele für dieses Jahr."

"Ich möchte unserem Team für die guten Ergebnisse und die Leistungen für unsere Kunden und Stakeholder danken."

Weitere Ereignisse

Im Laufe des Quartals hat SLB etwa 4,4 Millionen Stammaktien zu einem Durchschnittspreis von 52,65 US-Dollar pro Aktie zu einem Gesamtkaufpreis von 230 Millionen US-Dollar zurückgekauft.

Am 3. Februar 2023 schloss SLB die Übernahme von Gyrodata Incorporated ab, einem weltweit tätigen Unternehmen, das auf gyroskopische Bohrlochpositionierung und Vermessungstechnologie spezialisiert ist. Durch die Transaktion werden die Technologien von Gyrodata zur Bohrlochplatzierung und -vermessung in das SLB-Bohrlochbaugeschäft integriert, wodurch die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Kunden innovative Bohrlösungen zu liefern, weiter verbessert wird.

Am 20. April 2023 genehmigte der SLB-Vorstand eine vierteljährliche Bardividende in Höhe von 0,25 US-Dollar pro Aktie ausstehender Stammaktien, die am 13. Juli 2023 an die am 7. Juni 2023 registrierten Aktionäre ausgezahlt wird.

Umsatz des ersten Quartals nach geografischer Region

(Angaben in Millionen) Drei Monate bis Veränderung 31. März

2023 31. Dez.

2022 31. März 2022 Vorquartal Vorjahreszeitraum Nordamerika $1.698 $1.633 $1.282 4% 32% Lateinamerika 1.617 1.619 1.204 34% Europa Afrika 1.974 2.067 1.404 -5% 41% Nahost Asien 2.394 2.508 2.024 -5% 18% Eliminierungen und Sonstiges 53 52 48 n. a. n. a. $7.736 $7.879 $5.962 -2% 30% International $5.985 $6.194 $4.632 -3% 29% Nordamerika $1.698 $1.633 $1.282 4% 32% n. a. nicht aussagekräftig

International

Der Umsatz in Lateinamerika in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar stieg im Vergleich zum Vorjahr um 34 %, was auf robuste Bohraktivitäten und verbesserte Preise, höhere Umsätze mit Offshore-Produktionssystemen in Brasilien und Guyana sowie auf verstärkte Stimulationsarbeiten in Argentinien zurückzuführen ist. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum blieb der Umsatz im Wesentlichen unverändert, da die stärkere Bohraktivität durch geringere APS-Einnahmen in Ecuador aufgrund von Produktionsunterbrechungen kompensiert wurden.

Der Umsatz in Europa und Afrika in Höhe von 2,0 Milliarden US-Dollar stieg im Vergleich zum Vorjahr um 41 %, was in erster Linie auf einen höheren Absatz von Produktionssystemen in Europa und Skandinavien sowie auf verstärkte Explorations- und Produktionsaktivitäten vor der afrikanischen Küste zurückzuführen ist. Im Vergleich zum Vorquartal sank der Umsatz um 5 %, was in erster Linie auf Russland zurückzuführen ist. Mit Ausnahme von Russland stieg der Umsatz sequenziell um 2 %, was auf stärkere Bohraktivitäten bei neuen Projekten in Angola, Gabun und Namibia sowie auf einen höheren Absatz von Produktionssystemen in Europa zurückzuführen ist.

Der Umsatz im Nahen Osten und in Asien in Höhe von 2,4 Milliarden US-Dollar stieg im Vergleich zum Vorjahr um 18 %, was auf höhere Bohr-, Interventions- und Bewertungsaktivitäten in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar und Oman sowie in Südostasien und Australien zurückzuführen ist. Im Vergleich zum Vorquartal ging der Umsatz um 5 zurück, was auf die saisonbedingt geringere Aktivität in Asien, die wetterbedingte Stimulationsaktivität in Saudi-Arabien und den geringeren Verkauf von Produktionssystemen in der gesamten Region nach dem starken Jahresendgeschäft im Vorquartal zurückzuführen ist.

Nordamerika

Der Umsatz in Nordamerika stieg im Vergleich zum Vorjahr um 32 auf 1,7 Mrd. US-Dollar, was auf eine starke Entwicklung bei Land- und Offshore-Bohrungen sowie auf einen höheren Absatz von Produktionssystemen zurückzuführen ist. In den USA stieg der Umsatz im Landgeschäft, was auf ein Umsatzwachstum im Bohrlochbau zurückzuführen ist, das über dem Wachstum der Anzahl der Bohranlagen lag, sowie auf höhere Umsätze bei Production Systems. Der Offshore-Umsatz in Nordamerika stieg aufgrund der Zunahme der Bohraktivitäten, des Verkaufs von Lizenzen für Explorationsdaten und des Verkaufs von Unterwasser-Produktionssystemen im Golf von Mexiko. In Nordamerika stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um 4 %, was auf höhere Umsätze mit Land- und Offshore-Bohrungen sowie auf höhere Umsätze mit Unterwasser-Produktionssystemen zurückzuführen ist, die teilweise durch niedrigere APS-Umsätze in Kanada kompensiert wurden. Der Umsatz im Bereich Well Construction und Production Systems stieg sequenziell um 9 %.

Ergebnisse des ersten Quartals nach Geschäftsbereich

Digital Integration

(Angaben in Millionen) Drei Monate bis Change 31. März

2023 31. Dez.

2022 31. März

2022 Vorquartal Vorjahreszeitraum Umsatz International $642 $723 $631 -11% 2% Nordamerika 251 288 225 -13% 11% Sonstige 1 1 1 n. a. n. a. $894 $1.012 $857 -12% 4% Betriebsergebnis vor Steuern $265 $382 $292 -31% -9% Operative Marge vor Steuern 29,6% 37,7% 34,0% -810 BP -440 BP n. a. nicht aussagekräftig

Der Umsatz aus dem Bereich Digital Integration in Höhe von 894 Millionen US-Dollar stieg im Vergleich zum Vorjahr um 4 %, was auf das anhaltende Wachstum bei den digitalen Verkäufen und die gestiegenen Lizenzverkäufe für Explorationsdaten im Golf von Mexiko zurückzuführen ist, die teilweise durch geringere Einnahmen aus APS-Projekten kompensiert wurden.

Im Vergleich zum Vorquartal ging der Umsatz um 12 zurück, was auf geringere Einnahmen aus APS-Projekten und saisonal bedingte geringere Verkäufe von Lizenzen für digitale und Explorationsdaten nach den starken Verkäufen zum Jahresende zurückzuführen ist. Der Umsatzrückgang bei APS ist in erster Linie auf eine vorübergehende Produktionsunterbrechung bei unseren Projekten in Ecuador aufgrund einer Pipeline-Störung zurückzuführen. Außerdem wirkten sich die niedrigeren Rohstoffpreise auf unser Projekt in Kanada aus.

Die operative Marge vor Steuern von 30 im Bereich Digital Integration sank im Vergleich zum Vorjahr um 440 Basispunkte, da das anhaltende Wachstum der digitalen Umsätze durch den niedrigeren APS-Umsatz mehr als kompensiert wurde.

Im Vergleich zum Vorquartal verringerte sich die operative Marge vor Steuern um acht Prozentpunkte, was auf den saisonal bedingten Rückgang der Verkäufe von Lizenzen für digitale und Explorationsdaten sowie auf einen niedrigeren APS-Umsatz zurückzuführen ist. Die operative Marge vor Steuern dürfte im nächsten Quartal aufgrund höherer digitaler Verkäufe und höherer Einnahmen aus APS-Projekten steigen.

Reservoir Performance

(Angaben in Millionen) Drei Monate bis Veränderung 31. März

2023 31. Dez.

2022 31. März

2022 Vorquartal Vorjahreszeitraum Umsatz International $1.380 $1.430 $1.105 -3% 25% Nordamerika 120 123 103 -2% 17% Sonstige 3 1 2 n. a. n. a. $1.503 $1.554 $1.210 -3% 24% Betriebsergebnis vor Steuern $242 $282 $160 -14% 52% Operative Marge vor Steuern 16,1% 18,2% 13,2% -207 BP 291 BP n. a. nicht aussagekräftig

Der Umsatz im Bereich Reservoir Performance in Höhe von 1,5 Mrd. US-Dollar stieg im Vergleich zum Vorjahr um 24 %, was auf eine Zunahme der Interventions-, Evaluierungs- und Stimulationsdienste in allen Bereichen an Land und auf See sowie auf Explorations- und Produktionsaktivitäten zurückzuführen ist. Ein Umsatzwachstum von über 30 wurde sowohl in Lateinamerika, vor allem aufgrund höherer Interventionsaktivitäten, als auch in Europa und Afrika, hauptsächlich aufgrund neuer Evaluierungs- und Stimulationsprojekte, verzeichnet.

Im Vergleich zum Vorquartal ging der Umsatz um 3 zurück, was auf eine saisonal bedingte Verringerung der Aktivitäten in Europa und Asien, wetterbedingte Aktivitäten im Nahen Osten und geringere Umsätze in Russland zurückzuführen ist. Dieser Rückgang wurde teilweise durch die starke Bewertungstätigkeit in Lateinamerika kompensiert, während die Einnahmen in Nordamerika im Wesentlichen unverändert blieben.

Die operative Marge vor Steuern von 16 im Bereich Reservoir Performance stieg im Vergleich zum Vorjahr um 291 Basispunkte, wobei sich die Rentabilität auf dem internationalen Markt aufgrund höherer Aktivitäten und besserer Preise in den Bereichen Evaluierung, Intervention und Stimulation verbesserte.

Im Vergleich zum Vorquartal ging die operative Marge vor Steuern um 207 Basispunkte zurück, was auf die geringere Rentabilität infolge des saisonalen Rückgangs der internationalen Stimulationsaktivitäten, vor allem in der nördlichen Hemisphäre, zurückzuführen ist und die starke Margensteigerung in Nordamerika mehr als kompensiert hat.

Well Construction

(Angaben in Millionen) Drei Monate bis Veränderung 31. März

2023 31. Dez.

2022 31. März

2022 Vorquartal Vorjahreszeitraum Umsatz International $2.493 $2.522 $1.865 -1% 34% Nordamerika 711 652 485 9% 47% Sonstige 57 55 48 n. a. n. a. $3.261 $3.229 $2.398 1% 36% Betriebsergebnis vor Steuern $672 $679 $388 -1% 73% Operative Marge vor Steuern 20,6% 21,0% 16,2% -44 BP 444 BP n. a. nicht aussagekräftig

Der Umsatz des Geschäftsbereichs Well Construction in Höhe von 3,3 Mrd. USD stieg im Jahresvergleich um 36 %, was auf eine starke Geschäftstätigkeit und solide Preisverbesserungen zurückzuführen ist, angeführt von Nordamerika und Lateinamerika, die beide um mehr als 45 wuchsen. Die Umsätze in Europa und Afrika stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 38 %, während die Umsätze im Nahen Osten und in Asien um 24 zunahmen. Zweistellige Umsatzzuwächse wurden sowohl an Land als auch auf See in den Bereichen Flüssigkeiten, Messungen, integrierter Bohrlochbau, Bohrungen und Anlagenverkauf verzeichnet.

Im Vergleich zum Vorquartal stieg der Umsatz leicht an, was auf verstärkte Aktivitäten in den Bereichen Bohren, Messungen und integrierter Bohrlochbau zurückzuführen ist, vor allem an Land und vor der Küste Nordamerikas, in Lateinamerika, vor allem in Mexiko und Brasilien, sowie vor der Küste Afrikas. Diese Zuwächse wurden teilweise durch niedrigere Umsätze in Russland und saisonale Rückgänge in Asien ausgeglichen.

Die operative Marge vor Steuern im Bereich Well Construction von 21 stieg im Jahresvergleich um 444 Basispunkte, wobei sich die Rentabilität in den Bereichen Messungen, integrierte Bohrungen, Verkauf von Ausrüstung und Flüssigkeiten in den meisten Bereichen aufgrund höherer Aktivitäten und besserer Preise verbesserte.

Gegenüber dem Vorquartal blieb die operative Marge vor Steuern im Wesentlichen unverändert, da die verbesserte Rentabilität in Lateinamerika durch die saisonal bedingte geringere Marge in der nördlichen Hemisphäre kompensiert wurde.

Production Systems

(Angaben in Millionen) Drei Monate bis Veränderung 31. März

2023 31. Dez.

2022 31. März

2022 Vorquartal Vorjahreszeitraum Umsatz International $1.574 $1.638 $1.127 -4% 40% Nordamerika 626 575 473 9% 32% Sonstige 7 2 4 n. a. n. a. $2.207 $2.215 $1.604 38% Betriebsergebnis vor Steuern $205 $238 $114 -14% 80% Operative Marge vor Steuern 9,3% 10,8% 7,1% -148 BP 217 BP n. a. nicht aussagekräftig

Der Umsatz von Production Systems in Höhe von 2,2 Milliarden US-Dollar stieg im Vergleich zum Vorjahr um 38 %, was auf eine starke Aktivität in allen Bereichen zurückzuführen ist, angeführt von Europa und Afrika sowie Lateinamerika, die um 63 bzw. 50 wuchsen. Die Umsätze in Nordamerika stiegen um 32 %, während die Umsätze im Nahen Osten und in Asien im Vergleich zum Vorjahr um 11 zunahmen. Die Bereiche Midstream, Unterwassertechnik, künstlicher Auftrieb, Fertigstellung und Ventile verzeichneten jeweils zweistellige Zuwachsraten in Nordamerika und international.

Im Vergleich zum Vorquartal blieb der Umsatz unverändert. Starke Umsätze mit Unterwasser-Produktionssystemen vor der Küste Nordamerikas und Trinidads, höhere Umsätze mit Ventilen an Land in den USA sowie robuste Umsätze mit Midstream-Produktionssystemen in Europa wurden durch niedrigere Umsätze im Nahen Osten und in Asien sowie in Russland nach den starken Umsätzen zum Jahresende des vorherigen Quartals kompensiert.

Die operative Marge vor Steuern von Production Systems stieg im Vergleich zum Vorjahr um 217 Basispunkte, was vor allem auf höhere Umsätze in den Bereichen künstliche Hebung, Über- und Unterwassertechnik sowie auf eine effizientere Ausführung zurückzuführen ist, da sich die Beschränkungen in der Lieferkette und der Logistik weiter lockerten.

Im Vergleich zum Vorquartal verringerte sich die operative Marge vor Steuern um 148 Basispunkte, da die verbesserte Rentabilität aufgrund der zunehmenden Geschäftstätigkeit in Verbindung mit einer effizienten Abwicklung in Nordamerika durch geringere Margen in Europa und Afrika sowie in Asien aufgrund der Saisonalität und des Geschäftsmixes mehr als ausgeglichen wurde.

Highlights im Berichtsquartal

CORE

Erhaltene Aufträge

SLB gewinnt weiterhin neue langfristige Verträge für die Kerngeschäftsbereiche, insbesondere im Nahen Osten und in Offshore-Gebieten. Zu den wichtigsten Highlights zählen:

Aramco und SLB unterzeichneten im Januar 2023 einen neunjährigen Rahmenvertrag für Wireline- und Mud-Logging-Dienste und verpflichteten sich damit zu einer langfristigen Partnerschaft im Bereich der Energieinnovation mit einem starken Interesse an der Technologieentwicklung. Im Rahmen des Vertrags werden mehrere einzigartige SLB-Technologien zum Einsatz kommen, darunter die intelligente Ora-Plattform für Formationstests über die Leitung, der ThruBit-Dienst für Protokollierung über die Leitung und der ReSOLVE-Dienst für instrumentierte Interventionen über die Leitung.

Petrobras und OneSubsea schlossen einen Vertrag über die Planung, Beschaffung, den Bau und die Installation des Unterwasser-Produktionssystems Búzios 10. OneSubsea wird für vier Erschließungsphasen des Tiefseefeldes Búzios vor der brasilianischen Küste Unterwasser-Produktionssysteme und damit verbundene Dienstleistungen liefern. Der Projektumfang umfasst 16 einsatzbereite vertikale Unterwasserbäume, Steuersysteme und fünf Unterwasserverteilungseinheiten sowie die Installation, Inbetriebnahme und Dienstleistungen für die gesamte Lebensdauer des Feldes. Das Projekt wird vom OneSubsea Brazil Center of Excellence on Subsea Production Systems unterstützt, das die Wertschöpfung im Land sowohl bei der Ausrüstung als auch bei den Dienstleistungen vorantreiben wird. Das im Vorsalzgebiet des Santos-Beckens gelegene Búzios ist eines der größten Tiefsee-Ölfelder der Welt.

Im Rahmen einer weltweiten Ausschreibung vergab Shell alle drei Aufträge für ergebnisorientierte Tiefseebohrungen in Brasilien, Ägypten und für das Crux-Projekt in Australien an SLB, um den Bau von Bohrlöchern und die Bewertung von Lagerstätten zu bündeln. Die einzelnen Bauabschnitte sollen nacheinander zwischen Mai 2023 und Ende des Jahres beginnen.

In Brasilien hat PRIO, einer der größten unabhängigen Ölproduzenten des Landes, OneSubsea mit der Planung, der Beschaffung und dem Bau eines mehrphasigen Boosting-Systems beauftragt, um die Produktion der schwimmenden Förder-, Lager- und Entladeanlage Wahoo-Frade zu unterstützen und zu beschleunigen, die die längste Förderanlage in Brasilien sein wird. Das OneSubsea-Mehrphasenpumpensystem wurde aufgrund seiner bewährten Leistung ausgewählt, da es standardisierte Unterwasserkomponenten mit einem technischen Bereitschaftsgrad von TRL-7 liefert, die eine hohe Systemzuverlässigkeit und Betriebsflexibilität bieten, um die Leistung des Reservoirs während der gesamten Lebensdauer des Feldes zu unterstützen. Die Entscheidung für OneSubsea fiel auch deshalb, weil das Unternehmen in der Lage ist, die Lieferung zu beschleunigen, um die Projektfristen einzuhalten.

Ebenfalls in Brasilien hat Enauta eine Vertragsoption mit OneSubsea für ein drittes Multiphasen-Boosting-System ausgeübt, das in die Erschließung des gesamten Feldes Atlanta integriert werden soll. Die Ausweitung des Projekts ermöglichte die Standardisierung der Fertigung und des Projektabwicklungsprozesses für beide Parteien, was zu einer früheren Auslieferung, einer verbesserten Logistik und einer weiteren Konsolidierung der Aktivitäten vor Ort führte, um die Gesamtkosten für den Lebenszyklus des Projekts zu senken.

Dekarbonisierung von Öl und Gas, neue Technologien und Leistung

SLB konzentriert sich weiterhin auf die Entwicklung und Umsetzung von Technologielösungen, um einen höheren Wert bei geringeren Kohlenstoffemissionen zu erzielen. Kunden machen SLB weiterhin zum Partner ihrer Wahl, wenn es darum geht, die Leistung in den Bereichen Lagerstättenbewertung, Bohrlochbau, Produktion und integrierter Betrieb zu maximieren und gleichzeitig nachhaltiger zu arbeiten. Zu den wichtigsten Highlights zählen:

In den USA wurde das intelligente Energiemanagement, eine der SLB Transition Technologies zur Dekarbonisierung des Betriebs von Motoren und Generatoren (Aggregaten), auf einer Unit Drilling Company Super-Spec-BOSS-Anlage mit drei Aggregaten eingesetzt. An 56 aufeinanderfolgenden Betriebstagen konnte diese automatisierte Software ein schnell reagierendes Batteriespeichersystem nutzen, um die Gesamtlaufzeit des Aggregats um 1.186 Stunden zu verkürzen, wodurch 14.332 Gallonen Dieselkraftstoff eingespart und die damit verbundenen 147 Tonnen an CO2-Emissionen vermieden wurden. Die Bohranlage lieferte mit einem einzigen Aggregat ausreichend Strom für die Bohrungen im Bohrloch, die Auslösung der Rohre und verschiedene Aktivitäten an der Oberfläche. Dieses direkte digitale System lässt das aktive Aggregat mit seiner optimalen Leistung laufen, um die Energieeffizienz zu erhöhen, und die Batterie fängt harte transiente Stromspitzen sicher auf, wodurch die Zuverlässigkeit des Aggregats erhöht wird, ohne dass die Besatzung der Plattform eingreifen muss.

Im Laufe des Quartals führte SLB das zementfreie EcoShield-Geopolymer-System ein, das den CO2 -Fußabdruck beim Bau eines Bohrlochs minimiert. Diese innovative Technologie eliminiert bis zu 85 der enthaltenen CO2-Emissionen im Vergleich zu herkömmlichen Bohrloch-Zementiersystemen. Das EcoShield-System hat das Potenzial, jährlich bis zu 5 Millionen Tonnen an CO2-Emissionen zu vermeiden, was dem Ausscheiden von 1,1 Millionen Autos aus dem Straßenverkehr pro Jahr entspricht. Das EcoShield-System verwendet für seine Zusammensetzung natürliche Materialien aus der Region und Industrieabfälle, was es zu einer weitaus nachhaltigeren Methode der Brunnenintegrität macht. Das zementfreie System kann in verschiedenen Phasen des Lebenszyklus von Bohrlöchern, einschließlich der Stilllegung, und in einer Reihe von Feldanwendungen, auch in korrosiven Umgebungen, eingesetzt werden.

Aker BP in Norwegen arbeitete mit SLB zusammen, um die Epilogue-Dual-String-Barriere bei mehreren Bohrlöchern einzusetzen, um eine übermäßige Zementsanierung zu vermeiden. Die Ergebnisse der Bewertung der Dual-String-Barriere von Epilogue und eines Drucktests bestätigten das Vorhandensein einer Barriere, die den NORSOK-Vorschriften entsprach. Mit der Epilogue-Doppelstring-Barriere-Evaluierung ist es nicht mehr erforderlich, die Produktionsschläuche vor der Bond-Evaluierung zu entfernen, was Zeit auf der Bohrinsel spart und die betriebliche Flexibilität erhöht.

In Libyen steigerte SLB mit seiner Technologie und seinen Verfahren die Produktion der ersten sechs Bohrungen eines 25-Bohrungen-Projekts für Sarir Oil Operations (SOO). Der Arbeitsablauf zur Produktionsoptimierung umfasste die Projektbewertung, die Auswahl intelligenter Kandidaten, die Datenverarbeitung, die Hypothesenprüfung, die Technologieauswahl und die Durchführung der Produktionsoptimierung. Zur Identifizierung von Wasserquellen wurde ein integriertes Paket von Produktionsprotokollierungs- und Puls-Neutron-Technologien eingesetzt. Zur Absperrung der Wasserquelle in den Hochdruckbrunnen wurden hochwiderstandsfähige Brückenstopfen und spezieller Ultra-Shear-Zement verwendet. Die Interventionskampagne an diesen Bohrlöchern führte zu einer Steigerung der Ölproduktion um 400 und einer Reduzierung des Wasserverbrauchs um 60 %. Die Kampagne ermöglichte es SOO, die angestrebte Produktionssteigerung zu erreichen und Engpässe im Produktionswasser zu beseitigen, wodurch die Gesamtproduktion des Feldes gesteigert werden konnte.

Tailwind Energy Chinook Ltd. hat die weltweit ersten beiden MaxFORTE Elektrotauchpumpen (ESPs) in der Erschließungsbohrung 3/03b-13Y im Orlando-Feld in der Nordsee eingesetzt. Hochzuverlässige und doppelte ESP-Ausrüstungen sind der Schlüssel zur Produktionssicherung im Offshore-Bereich, wo die Kosten für Überholungen hoch sind und die Planung des ESP-Austauschs durch die Verfügbarkeit der Bohrinsel und die Wetterfenster in der Nordsee begrenzt ist. Nach der Inbetriebnahme arbeitete das hochzuverlässige MaxFORTE-Elektrofilter-System mit einer Ölfördermenge von mehr als 4.000 Barrel pro Tag und zeigt weiterhin eine starke Leistung. Diese erfolgreiche Erstanwendung schafft weltweit mehr Möglichkeiten für Installationen von dualen MaxFORTE-ESP-Systemen im Offshore- und Unterwasserbereich, da die Länder bestrebt sind, die Energieversorgung an den heimischen Bedarf anzupassen.

DIGITAL

SLB setzt digitale Technologie in großem Umfang ein und hilft seinen Kunden, ihre Daten zu messen und zu verstehen und die Erkenntnisse zu nutzen, um Innovationen voranzutreiben und die Leistung zu steigern. Zu den wichtigsten Highlights zählen:

SLB erhielt einen Auftrag zur Entwicklung und Implementierung eines Leitsystems und einer dynamischen Prozesssimulationslösung für Petrobras. Diese strategische dynamische Mehrzweck-Simulationslösung (MPDS) wird in Zusammenarbeit mit der Inprocess Technology and Consulting Group, einem weltweit führenden Anbieter von MPDS, und Sensia, dem führenden Spezialisten für Kontrollsysteme und Automatisierung in der Öl- und Gasindustrie, entwickelt. Die MPDS-Lösung wird die führende Rolle von SLB bei der Herstellung von Originalanlagen sowie beim Bau und Betrieb von Offshore-Anlagen nutzen. Darüber hinaus wird das Projekt das Know-how und die Fähigkeit von SLB unter Beweis stellen, eine immersive digitale Zwillingsumgebung bereitzustellen, um Betriebsprozesse sowie deren Kontroll- und Automatisierungssysteme dynamisch zu simulieren, Personal zu schulen und Sicherheitselemente in fünf neuen schwimmenden Produktions-, Lager- und Entladeeinheiten zu stärken, die im Búzios-Feld im Santos-Becken installiert werden sollen.

In Kuwait schloss Saudi-Arabien Chevron (SAC) mit SLB einen Zweijahresvertrag über Software-as-a-Service (SaaS) für den Einsatz der Delfi-Digitalisierungsplattform ab. Delfi digitalisiert petrotechnische Abläufe mit KI- und Machine-Learning-Anwendungen, die in der Hochleistungs-Computing-Umgebung der Cloud laufen. Damit kann SAC seine Arbeitsabläufe in den Bereichen Exploration, Produktion, Technik und agile Lagerstättenmodellierung optimieren, um Kosten zu senken und neue Effizienzstufen zu erschließen. Der Vertrag baut auf einer bestehenden Vereinbarung zwischen SLB und Chevron auf.

Die CPC Corporation, Taiwan (CPC), hat mit SLB einen Rahmenvertrag für eine globale strategische Zusammenarbeit unterzeichnet, um bei der digitalen Transformation zusammenzuarbeiten, einschließlich der Einführung einer cloudbasierten kognitiven E&P-Plattform, der Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -sequestrierung (CCUS) und der Bewertung von geothermischen Aussichten. Diese Technologien stehen im Einklang mit Taiwans Bestreben, bis 2050 eine Netto-Null-Wirtschaft zu erreichen, und mit den Maßnahmen von CPC, die auf eine kohlenstoffarme Zukunft ausgerichtet sind. Die Ausweitung der strategischen Zusammenarbeit wird CPC bei der Beschleunigung seiner Energiewende unterstützen, indem sie die langjährige Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen im Bereich der Öl- und Gasexploration in Taiwan und anderswo nutzt.

In Pakistan unterzeichnete die Mari Petroleum Company Limited einen Vertrag mit SLB über integrierte digitale Bohrdienstleistungen, um die Effizienz bei der Planung und Durchführung einer bevorstehenden strategischen Bohrung zu steigern. Der Vertrag sieht die Einführung der kohärenten Bohrlochplanungslösung DrillPlan und der zielgerichteten Bohrlochübergabe-Lösung DrillOps vor. Die Lösungen von SLB umfassen eine integrierte Bohrlochplanung, Leistungsüberwachung und prädiktive Analytik auf der digitalen Plattform von Delfi. Diese digitalen SLB-Bohrlösungen ermöglichen flexible Entscheidungen sowohl für die Zentrale als auch für die Betriebsteams am Bohrloch.

SLB und die nationale Agentur für die Valorisierung von Kohlenwasserstoffressourcen in Algerien (ALNAFT) haben das Upstream-Gateway EXplore ALgeria Today (EXALT) eingeführt, eine vollständig integrierte digitale Plattform, die von SLB entwickelt wurde und einen nahtlosen globalen Zugang zu einem erforderlichen Portfolio algerischer Untergrunddaten und immergrüner Produkte ermöglicht. Die mehrjährige Vereinbarung wird durch die digitale Untergrundplattform und das Fachwissen von SLB ermöglicht. Ein gemeinsames Team von ALNAFT- und SLB-Experten wird das Verständnis des Untergrunds mit neuen Daten verbessern, um das Onshore- und Offshore-Kohlenwasserstoffpotenzial für neue und bestehende Betreiber zu bewerten.

SLB ist eine strategische Partnerschaft mit Cognite eingegangen, um die SLB Enterprise Data Solution für unterirdische Daten mit, der führenden offenen industriellen DataOps-Plattform von Cognite, zu integrieren und so das erste Angebot mit Zugriff auf kontextualisierte operationale Daten über eine interoperable Plattform auf dem Markt zu schaffen. Dank dieser Partnerschaft können Kunden Daten aus Reservoiren, Bohrlöchern und Anlagen in eine einzige, offene Plattform integrieren und eingebettete KI- und fortschrittliche Analysetools nutzen, um die Produktion zu optimieren und Kosten zu senken, während sie gleichzeitig ihren betrieblichen Fußabdruck verkleinern, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

NEUE ENERGIE

Kunden konzentrieren sich zunehmend darauf, ihre Kohlenstoffemissionen in der gesamten Wertschöpfungskette zu reduzieren. SLB wendet seine Größe und sein Fachwissen auf neue Energiesysteme an und beschleunigt so den Weg zu Netto-Null und darüber hinaus. Zu den wichtigsten Highlights zählen:

Im Rahmen des Engagements von Chevron Australia zur Erkundung des Potenzials der Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (Carbon Capture and Storage, CCS) im Carnarvon-Becken vor der Küste Westaustraliens wird SLB eine dreidimensionale seismische und speichertechnische Bewertung durchführen, um neue CCS-Möglichkeiten in den Teilbecken Barrow und Dampier zu ermitteln. Ein globales Team multidisziplinärer Experten wird jahrzehntelanges Wissen über den Untergrund integrieren, um potenzielle CCS-Standorte auf regionaler Ebene zu prüfen und zu bewerten.

Ebenfalls in Australien hat SLB Mitsui bei der Bewertung der CO2-Sequestrierung unterstützt, die die Einspeisung von bis zu 50 Tonnen CO2 industrieller Qualität in ein erschöpftes Gasreservoir vorsieht. SLB hat die Phase 1 des Projekts erfolgreich abgeschlossen, die die Sicherung des Flusses und die technische Planung umfasst. Obwohl die Detailplanung für die Phasen 2 und 3 noch im Gange ist, beabsichtigen die Partner, nach Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen mit dem Projekt fortzufahren. Dies wird das erste CCS-Projekt an Land im Perth Basin sein, und SLB wird Mitsui bei der Durchführung des gesamten CCS-Workflows unterstützen, einschließlich Flow Assurance, CO2-Versorgung, Planung des Injektionssystems, Bohrlochservices und Projektmanagement durch Dritte.

Eni hat SLB mit der Lieferung von CO2-Injektionsbäumen und Bohrlochköpfen für das HyNet Northwest CCS-Projekt beauftragt. Der Vertrag umfasst 14 Cameron-Rohrspulen und -Bäume, drei neue Cameron-Bohrköpfe, Installations- und Plug-and-Abandon-Services sowie Leihwerkzeuge. Das HyNet-Projekt ist ein wichtiger Bestandteil der Strategie der britischen Regierung, bis zum Jahr 2050 den Nullverbrauch zu erreichen. Die CO2-Emissionen aus dem Projekt werden in einem erschöpften Feld in der ostirischen See durch die Wiederverwendung bestehender Offshore-Infrastrukturen langfristig gespeichert.

In Malaysia erhielt SLB von Malaysia Marine and Heavy Engineering Sdn Bhd einen Auftrag für Arbeiten an einem Projekt von PETRONAS, und zwar dem Kasawari CCS-Projekt in Block SK316, Offshore Sarawak. Der Arbeitsumfang umfasst die Planung und Lieferung von Anlagen zur Behandlung von bis zu 256,3 MMscfd Eingangsgas mit 57,9 bis 71,7 mol% CO2. Das Projekt soll den CO2-Ausstoß durch Abfackeln um 3,3 metrischen Tonnen CO2 jährlich reduzieren und ist damit eines der größten Offshore-CCS-Projekte der Welt.

In Kanada stellt SLB seismische Datenverarbeitung und Software zur Modellierung von Lagerstätten bereit, um ein Projekt zur flachen Kohlenstoffspeicherung für die Newell County Facility von Carbon Management Canada zu unterstützen. Die Forschung an dem 200 Hektar großen Standort demonstriert bewährte Verfahren für Überwachungsprotokolle zur CO2-Speicherung und hilft Regierungen, Unternehmen und der Öffentlichkeit zu verstehen, dass CO2 sicher unterirdisch gespeichert werden kann. Der Zugang zu sieben Jahren Betriebsforschung und Daten aus dem Projekt wird es SLB ermöglichen, seine CO2-Überwachungs-, Modellierungs- und Bildgebungstechnologien zu validieren und seine Fähigkeiten zur Bereitstellung von CCS-Lösungen in großem Maßstab zu erweitern.

Die Cornell University im Bundesstaat New York (USA) beauftragte SLB mit integrierten Dienstleistungen zum Bau und zur Charakterisierung eines stratigrafischen Bohrlochs auf dem Universitätsgelände. Ziel des Projekts ist es, die Machbarkeit einer nachhaltigen Beheizung des Campus mit Erdwärme zu prüfen. Die Bohrung wurde erfolgreich mit mehreren neuen Technologien durchgeführt, die für die strengen ökologischen und technischen Anforderungen des Projekts geeignet sind. Dazu gehören unter anderem die Bohrlochplanungslösung DrillPlan, die Bohrlochförderlösung DrillOps, die Hochleistungsbohrspülung auf Wasserbasis HydraGlyde und das modulare Formationsdynamikmessgerät MDT, das mit einem neuen 10K-Doppelpackersystem für modernste Probenahme und Charakterisierung eingesetzt wird. Die Bohrung wurde ohne Probleme mit der Flüssigkeit bis zur Zielzone niedergebracht und gemäß den Projektvorgaben erfolgreich getestet und charakterisiert. Dieses Geothermieprojekt ist der Schlüssel zum Ziel der Cornell University, bis 2035 kohlenstoffneutral zu werden.

FINANZTABELLEN

Zusammengefasste konsolidierte Gewinnrechnung (Angaben in Millionen, außer bei Angaben je Aktie) Dreimonatszeitraum Zeiträume bis zum 31. März 2023 2022 Umsatz $7.736 $5.962 Zins- und sonstige Erträge, netto (1) 92 50 Ausgaben Umsatzkosten 6.285 5.013 Forschung Technik 174 141 Allgemeine Verwaltungskosten 91 97 Zinsen 117 123 Ertrag vor Steuern (1) $1.161 $638 Steueraufwand (1) 217 118 Nettoertrag (1) $944 $520 Minderheitsbeteiligungen zurechenbarer Nettoertrag 10 10 SLB zurechenbarer Nettoertrag (1) $934 $510 Verwässertes Ergebnis je SLB-Aktie (1) $0,65 $0,36 Durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien 1.426 1.412 Durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien bei angenommener Verwässerung 1.446 1.434 In Ausgaben enthaltene Abschreibungen (2) $563 $533

(1) Siehe Abschnitt "Aufwendungen und Gutschriften" für weitere Informationen. (2) Beinhaltet die Abschreibung von Grundstücken, Anlagen und Maschinen sowie immateriellen Vermögenswerten, Kosten für Explorationsdaten und APS-Investitionen.

Zusammenfassung der konsolidierten Bilanz (Angaben in Millionen) 31. März 31. Dez. Aktiva 2023 2022 Umlaufvermögen Kassenbestand und kurzfristige Investitionen $2.504 $2.894 Forderungen 7.578 7.032 Lagerbestände 4.286 3.999 Sonstiges Umlaufvermögen 1.032 1.078 15.400 15.003 Investitionen in verbundene Unternehmen 1.554 1.581 Anlagevermögen 6.691 6.607 Goodwill 13.113 12.982 Immaterielle Vermögenswerte 3.021 2.992 Sonstige Vermögensgegenstände 4.076 3.970 $43.855 $43.135 Passiva Kurzfristige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie Rückstellungen $8.700 $9.121 Geschätzte Rückstellungen für Ertragssteuer 1.038 1.002 Kurzfristige Darlehen und kurzfristiger Anteil an langfristigen Verbindlichkeiten 2.140 1.632 Auszuschüttende Dividenden 374 263 12.252 12.018 Langfristige Verbindlichkeiten 10.698 10.594 Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses 168 165 Sonstige Verbindlichkeiten 2.357 2.369 25.475 25.146 Eigenkapital 18.380 17.989 $43.855 $43.135

Liquidität (Angaben in Millionen) Komponenten der Liquidität 31. März

2023 31. Dez.

2022 31. März

2022 Kassenbestand und kurzfristige Investitionen $2.504 $2.894 $2.649 Kurzfristige Darlehen und kurzfristiger Anteil an langfristigen Verbindlichkeiten (2.140) (1.632) (923) Langfristige Verbindlichkeiten (10.698) (10.594) (13.163) Nettoverschuldung (1) $(10.334) $(9.332) $(11.437) Einzelheiten zu den Veränderungen der Liquidität: Drei-

Monats-zeitraum Drei-

Monats-zeitraum Zeiträume bis zum 31. März 2023 2022 Nettoertrag $944 $520 Aufwendungen und Gutschriften, nach Steuern (2) (28) (22) 916 498 Abschreibungen und Amortisation (3) 563 533 Aktienbasierte Vergütungen 81 89 Veränderung des Betriebskapitals (1.230) (948) Sonstige (41) Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 330 131 Kapitalinvestitionen (410) (304) APS-Investitionen (133) (168) Kapitalisierte Explorationsdaten (52) (40) Freier Cashflow (4) (265) (381) Ausgeschüttete Dividenden (249) (175) Aktienrückkaufprogramm (230) Erlöse aus Belegschaftsaktienplänen 121 71 Unternehmensübernahmen und Investitionen, abzüglich des erworbenen Kassenbestands und der übernommenen Schulden (244) Erlöse aus dem Verkauf von Liberty-Aktien 137 84 Entrichtete Steuern auf aktienbasierte Vergütungen (88) (81) Sonstige (84) (24) Anstieg der Nettoverschuldung vor Auswirkungen von Wechselkursschwankungen (902) (506) Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf die Nettoverschuldung (100) 125 Anstieg der Nettoverschuldung (1.002) (381) Nettoverschuldung, Beginn des Zeitraums (9.332) (11.056) Nettoverschuldung, Ende des Zeitraums $(10.334) $(11.437)

(1) "Nettoverschuldung" entspricht der Bruttoverschuldung abzüglich der Zahlungsmittel und kurzfristigen Investitionen. Nach Ansicht des Managements liefert die Nettoverschuldung nützliche Informationen über den Verschuldungsgrad von SLB, da sie die Zahlungsmittel und Investitionen widerspiegelt, die zur Rückzahlung von Schulden zur Verfügung stehen. Die Nettoverschuldung ist eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl, die in Ergänzung zur Gesamtverschuldung und nicht als deren Ersatz oder höherwertig betrachtet werden sollte. (2) Siehe Abschnitt "Aufwendungen und Gutschriften" für weitere Informationen. (3) Beinhaltet die Abschreibung von Grundstücken, Anlagen und Maschinen sowie von immateriellen Vermögenswerten, Kosten für Explorationsdaten und APS-Investitionen. (4) "Freier Cashflow" entspricht dem Cashflow aus der Geschäftstätigkeit abzüglich der Investitionsausgaben, der APS-Investitionen und der kapitalisierten Kosten für Explorationsdaten. Nach Ansicht des Managements stellt der freie Cashflow eine wichtige Liquiditätskennzahl für das Unternehmen dar und ist für Investoren und das Management als Maßstab für die Fähigkeit von SLB nützlich, Zahlungsmittel zu generieren. Sobald die geschäftlichen Notwendigkeiten und Verpflichtungen erfüllt sind, können diese Zahlungsmittel für Reinvestitionen in das Unternehmen zur Förderung von künftigem Wachstum verwendet werden oder um Rückzahlungen an die Aktionäre in Form von Dividendenzahlungen oder Aktienrückkäufen vorzunehmen. Der freie Cashflow stellt nicht den für diskretionäre Ausgaben verfügbaren Cashflow dar. Der freie Cashflow ist eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl, die in Ergänzung zum Cashflow aus der Geschäftstätigkeit und nicht als dessen Ersatz oder höherwertig betrachtet werden sollte.

Aufwendungen und Gutschriften

Neben den Finanzergebnissen, die in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen (GAAP) ermittelt wurden, enthält diese Gewinn- und Verlustrechnung für das erste Quartal 2023 auch nicht GAAP-konforme Kennzahlen (gemäß der SEC Regulation G). Neben den unter "Liquidität" aufgeführten nicht GAAP-konformen Kennzahlen sind der Nettoertrag ohne Aufwendungen und Gutschriften sowie davon abgeleitete Kennzahlen (einschließlich des verwässerten Gewinns je Aktie ohne Aufwendungen und Gutschriften, des SLB zurechenbaren Nettoertrags ohne Aufwendungen und Gutschriften, des effektiven Steuersatzes ohne Aufwendungen und Gutschriften und des bereinigten EBITDA) nicht GAAP-konforme Kennzahlen. Nach Überzeugung des Managements ermöglicht die Ausblendung von Aufwendungen und Erträgen aus diesen Finanzkennzahlen eine bessere Bewertung der Geschäftstätigkeit von SLB im Zeitverlauf und macht betriebliche Trends sichtbar, die andernfalls von den ausgeblendeten Posten überdeckt werden könnten. Diese Kennzahlen werden vom Management auch als Leistungskennzahlen für die Berechnung bestimmter Leistungsvergütungen verwendet. Die oben stehenden nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen sind als Ergänzung zu anderen, GAAP-konform erstellten Finanzkennzahlen zu bewerten und nicht als deren Ersatz oder höherwertig. Es folgt eine Überleitung einiger dieser nicht GAAP-konformen Kennzahlen auf die entsprechenden GAAP-Kennzahlen. Eine Überleitung des bereinigten EBITDA zur entsprechenden GAAP-Kennzahl finden Sie im Abschnitt "Ergänzende Informationen" (Frage 9).

(Angaben in Millionen, außer bei Angaben je Aktie) Erstes Quartal 2023 Vor Steuern Steuer Minderheits-

beteiligungen Netto Verwässerter

Gewinn je Aktie SLB-Nettoertrag (GAAP) $1.161 $217 $10 $934 $0,65 Gewinn aus der Veräußerung von Liberty-Aktien (36) (8) (28) (0,02) SLB-Nettoertrag, ohne Aufwendungen Gutschriften $1.125 $209 $10 $906 $0,63 Erstes Quartal 2022 Vor Steuern Steuer Minderheits-

beteiligungen Netto Verwässerter

Gewinn je Aktie SLB-Nettoertrag (GAAP) $638 $118 $10 $510 $0,36 Gewinn aus der Veräußerung von Liberty-Aktien (26) (4) (22) (0,02) SLB-Nettoertrag, ohne Aufwendungen Gutschriften $612 $114 $10 $488 $0,34 Viertes Quartal 2022 Vor Steuern Steuer Minderheits-

beteiligungen Netto Verwässerter

Gewinn je Aktie SLB-Nettoertrag (GAAP) $1.347 $264 $18 $1.065 $0,74 Gewinn aus ADC-Beteiligung (107) (3) (104) (0,07) Gewinn aus der Veräußerung von Liberty-Aktien (84) (19) (65) (0,05) Gewinn aus Rückkauf von Anleihen (11) (2) (9) (0,01) Verlust aus Blue-Chip-Swap-Transaktionen 139 139 0,10 SLB-Nettoertrag, ohne Aufwendungen Gutschriften $1.284 $240 $18 $1.026 $0,71 Sofern nicht anders angegeben, werden alle Aufwendungen und Gutschriften unter Zins- und sonstige Erträge, netto in der zusammengefassten konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

Geschäftsbereiche (Angaben in Millionen) Drei Monate bis 31. März 2023 31. Dez. 2022 31. März 2022 Umsatz Ertrag

vor

Steuern Umsatz Ertrag

vor

Steuern Umsatz Ertrag

vor

Steuern Digital Integration $894 $265 $1.012 $382 $857 $292 Reservoir Performance 1.503 242 1.554 282 1.210 160 Well Construction 3.261 672 3.229 679 2.398 388 Production Systems 2.207 205 2.215 238 1.604 114 Eliminierungen und Sonstiges (129) 7 (131) (24) (107) (60) Segment-Betriebsergebnis vor Steuern 1.391 1.557 894 Konzern und Sonstige (169) (169) (164) Zinsertrag(1) 17 14 2 Zinsaufwand(1) (114) (118) (120) Aufwendungen Gutschriften(2) 36 63 26 $7.736 $1.161 $7.879 $1.347 $5.962 $638

(1) Ohne die Beträge, die in den Ergebnissen einzelner Segmente enthalten sind. (2) Siehe Abschnitt "Aufwendungen und Gutschriften" für weitere Informationen.

Ergänzende Informationen

Häufig gestellte Fragen

1) Wie lautet die Prognose für Kapitalinvestitionen im Gesamtjahr? Die Kapitalinvestitionen (einschließlich Kapitalausgaben, Kosten für Explorationsdaten und APS-Investitionen) für das Gesamtjahr 2023 werden sich voraussichtlich auf etwa 2,5 bis 2,6 Mrd. US-Dollar belaufen Die Kapitalinvestitionen für das Gesamtjahr 2022 beliefen sich auf 2,3 Mrd. US-Dollar.

2) Welcher Cashflow aus der Geschäftstätigkeit und welcher freie Cashflow wurden im ersten Quartal 2023 erzielt? Der Cashflow aus der Geschäftstätigkeit belief sich im ersten Quartal 2023 auf 330 Mio. US-Dollar, der freie Cashflow sank auf 265 Mio. US-Dollar.

3) Was wurde im ersten Quartal 2023 unter "Zins- und sonstige Erträge" verbucht? Die "Zins- und sonstigen Erträge" für das erste Quartal 2023 beliefen sich auf 50 Mio. USD. Diese setzten sich wie folgt zusammen:

(Angaben in Millionen) Gewinn aus Verkauf von Liberty-Aktien* 36 Zinsertrag 17 Gewinn aus Investitionen nach Equity-Methode 39 $92 *Siehe Frage 11

4) Wie haben sich die Zinserträge und Zinsaufwendungen im ersten Quartal 2023 entwickelt? Die Zinserträge von 17 Mio. USD für das erste Quartal 2023 sanken im Vergleich zum Vorjahresquartal um 16 Mio. USD. Die Zinsaufwendungen in Höhe von 117 Mio. USD sanken gegenüber dem Vorjahresquartal um 4 Mio. USD.

5) Was ist der Unterschied zwischen dem konsolidierten Ergebnis vor Steuern von SLB und dem Segment-Betriebsergebnis vor Steuern? Die Differenz setzt sich zusammen aus konzernweiten Posten, Aufwendungen und Gutschriften, Zinserträgen und Zinsaufwendungen, die nicht den einzelnen Segmenten zugeordnet sind, sowie aus Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, Abschreibungskosten im Zusammenhang mit bestimmten immateriellen Vermögenswerten, bestimmten zentral geleiteten Initiativen und anderen nicht betrieblichen Posten.

6) Wie hoch war der effektive Steuersatz (Effektive Tax Rate, ETR) für das erste Quartal 2023? Der nach GAAP berechnete ETR für das erste Quartal 2023 betrug 18,7 gegenüber 19,6 für das vierte Quartal 2022. Bei Ausblendung von Aufwendungen und Gutschriften lag der ETR für das erste Quartal 202e bei 18,6 gegenüber 18,7 für das vierte Quartal 2022.

7) Wie viele Stammaktien waren zum 31. März 2023 im Umlauf, und welche Veränderungen ergaben sich gegenüber dem Ende des vorherigen Quartals? Zum 31. März 2023 waren 1,425 Milliarden Stammaktien im Umlauf, zum 31. Dezember 2022 waren es 1,420 Milliarden Stammaktien.

(Angaben in Millionen) Ausstehende Aktien zum 31. Dezember 2022 1.420 Im Rahmen des Belegschaftsaktienprogramms ausgegebene Aktien 3 An Optionsberechtigte ausgegebene Aktien, abzüglich getauschter Aktien 1 Unverfallbarkeit eingeschränkter Aktien 5 Aktienrückkaufprogramm (4) Im Umlauf befindliche Aktien zum 31. März 2023 1.425

8) Wie hoch war die gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Aktien im ersten Quartal 2023 und im vierten Quartal 2022? Wie lässt sich dies auf die durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Aktien bei angenommener Verwässerung überleiten, die für die Berechnung des verwässerten Ergebnisses je Aktie verwendet wird? Die gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Aktien betrug 1,426 Milliarden im ersten Quartal 2023 und 1,420 Milliarden im vierten Quartal 2022 Nachstehend folgt eine Überleitung vom gewichteten Durchschnitt der ausstehenden Aktien zur durchschnittlichen Anzahl der ausstehenden Aktien bei angenommener Verwässerung, die bei der Berechnung des verwässerten Ergebnisses je Aktie zugrunde gelegt wird.

(Angaben in Millionen) Erstes Quartal

2023 Viertes Quartal

2022 Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien 1.426 1.420 Verfallbare eingeschränkte Aktien 18 20 Angenommene Ausübung von Aktienoptionen 2 2 Durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Aktien bei angenommener Verwässerung 1.446 1.442

9) Wie hoch war das bereinigte EBITDA von SLB im ersten Quartal 2023, im vierten Quartal 2022 und im ersten Quartal 2022? Das bereinigte EBITDA von SLB belief sich im ersten Quartal 2023 auf 1,788 Mrd. USD, im vierten Quartal 2022 auf 1,921 Mrd. USD und im ersten Quartal 2022 auf 1,254 Mrd. USD und wurde wie folgt berechnet:

(Angaben in Millionen) Erstes Quartal

2023 Viertes Quartal

2022 Erstes Quartal

2022 SLB zurechenbarer Nettoertrag $934 $1.065 $510 Minderheitsbeteiligungen zurechenbarer Nettoertrag 10 18 10 Steueraufwand 217 264 118 Ertrag vor Steuern $1.161 $1.347 $638 Aufwendungen Gutschriften (36) (63) (26) Abschreibung und Amortisation 563 549 533 Zinsaufwand 117 121 123 Zinsertrag (17) (33) (14) Bereinigtes EBITDA $1.788 $1.921 $1.254

Das bereinigte EBITDA entspricht dem Ergebnis vor Steuern, ohne Aufwendungen und Gutschriften, Abschreibungen und Amortisationen, Zinsaufwendungen und Zinserträge. Nach Überzeugung des Managements stellt das bereinigte EBITDA eine wichtige Rentabilitätskennzahl für SLB dar und ermöglicht Investoren und dem Management, die Geschäftstätigkeit von SLB im Zeitverlauf effizienter zu bewerten und betriebliche Trends zu erkennen, die andernfalls verborgen bleiben könnten. Das bereinigte EBITDA wird vom Management auch als Leistungskennzahl für die Berechnung bestimmter Anreize verwendet. Das bereinigte EBITDA sollte als Ergänzung zu anderen GAAP-konform erstellten Kennzahlen der Performance betrachtet werden und nicht als deren Ersatz oder höherwertig.

10) Wie setzten sich die Abschreibungskosten im ersten Quartal 202e, im vierten Quartal 2022 und im ersten Quartal 2022 zusammen? Die Komponenten der Ausgaben für Wertminderungen und Abschreibungen für das erste Quartal 2023, das vierte Quartal 2022 und das erste Quartal 2022 waren wie folgt:

(Angaben in Millionen) Erstes Quartal

2023 Viertes Quartal

2022 Erstes Quartal

2022 Abschreibung von Anlagevermögen $347 $347 $338 Abschreibung von immateriellen Vermögenswerten 76 75 75 Abschreibung von APS-Investitionen 91 102 83 Abschreibungen von kapitalisierten Kosten für Explorationsdaten 49 25 37 $563 $549 $533

11) Worauf bezieht sich die im ersten Quartal 2023 gemeldete Nettogutschrift von 63 Mio. US-Dollar vor Steuern? Im ersten Quartal 2023 verkaufte SLB alle verbleibenden ca. 9 Millionen Aktien von Liberty und erzielte einen Nettoerlös von 137 Mio. US-Dollar. Dieser Gewinn wird unter "Zins- und sonstige Erträge" in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen. Zum 31. März 2023 war die SLB nicht mehr an Liberty beteiligt.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) treibt als weltweit tätiges Technologieunternehmen Energie-Innovationen voran, die das Gleichgewicht auf unserem Planeten fördern. Mit unserer globalen Präsenz in mehr als 100 Ländern und Mitarbeitern, die fast doppelt so viele Nationalitäten repräsentieren, arbeiten wir jeden Tag daran, Innovationen im Erdöl- und Erdgasbereich hervorzubringen, die digitale Transformation in großem Umfang voranzutreiben, Branchen zu dekarbonisieren und skalierbare neue Energietechnologien zu entwickeln, um die Energiewende zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

Informationen zur Konferenzschaltung

SLB wird am Freitag, 21. April 2023, eine Konferenzschaltung einrichten, um die Pressemitteilung zu den Geschäftszahlen und die Geschäftsaussichten zu erörtern. Die Konferenzschaltung soll um 9:30 Uhr ET beginnen. Um an dieser öffentlich zugänglichen Konferenz teilzunehmen, rufen Sie bitte ungefähr zehn Minuten vor Beginn die Konferenzzentrale an, entweder unter +1 (844) 721-7241 für Anrufe aus Nordamerika oder unter +1 (409) 207-6955 für Anrufe außerhalb Nordamerikas. Geben Sie den Zugangscode 8858313 ein. Nach dem Ende der Telefonkonferenz steht Ihnen bis zum 21. Mai 2023 eine Aufzeichnung zur Verfügung. Wählen Sie dazu bitte +1 (866) 207-1041 für Anrufe aus Nordamerika oder +1 (402) 970-0847 für Anrufe von außerhalb Nordamerikas, und geben Sie den Zugangscode 1502942 ein. Gleichzeitig zur Telefonkonferenz wird unter www.slb.com/irwebcast ein Webcast zum Mithören angeboten. Darüber hinaus steht Ihnen auf derselben Website bis zum 21. Mai 2023 eine Wiederholung des Webcast zur Verfügung.

Diese Gewinnmitteilung zu den Ergebnissen des ersten Quartals 2023 sowie andere Aussagen, die wir machen, enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Bundeswertpapiergesetze, die alle Aussagen einschließen, die keine historischen Fakten sind. Solche Aussagen enthalten häufig Wörter wie "erwarten", "vielleicht", "können", "glauben", "vorhersagen", "planen", "potenziell", "projiziert", "Projektionen", "Anzeichen", "Vorhersage", "Ausblick", "Erwartungen", "schätzen", "beabsichtigen", "antizipieren", "anstreben", "Ziel", "anvisieren", "planen", "denken", "sollten", "könnten", "würden", "werden", "sehen", "wahrscheinlich" und andere ähnliche Wörter. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf künftige Ereignisse und Ergebnisse, die in unterschiedlichem Maß ungewiss sind, wie z. B. Aussagen über unsere Finanz- und Leistungsziele und andere Prognosen oder Erwartungen in Bezug auf oder abhängig von unseren Geschäftsaussichten; das Wachstum von SLB insgesamt und jedes ihrer Geschäftsbereiche (und für bestimmte Geschäftsbereiche, geografische Gebiete oder Technologien innerhalb jedes Geschäftsbereichs); das Wachstum der Erdöl- und Erdgasnachfrage und -produktion; die Erdöl- und Erdgaspreise; Prognosen oder Erwartungen in Bezug auf die Energiewende und den globalen Klimawandel; Verbesserungen bei Betriebsabläufen und Technologien; Investitionsausgaben von SLB und der Öl- und Gasindustrie; unsere Geschäftsstrategien, einschließlich digitaler und "fit for basin"-Strategien, sowie die Strategien unserer Kunden; unsere effektive Steuerquote; unsere APS-Projekte, Joint Ventures und andere Allianzen; unsere Reaktion auf die COVID-19-Pandemie und unsere Vorbereitung auf andere weit verbreitete Gesundheitsnotstände; die Auswirkungen des anhaltenden Konflikts in der Ukraine auf die globale Energieversorgung; der Zugang zu Rohstoffen; zukünftige globale wirtschaftliche und geopolitische Bedingungen; zukünftige Liquidität; und zukünftige Betriebsergebnisse, wie z. B. die Höhe der Marge. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, sich ändernde globale wirtschaftliche und geopolitische Bedingungen; Änderungen der Explorations- und Produktionsausgaben unserer Kunden und Änderungen des Umfangs der Erdöl- und Erdgasexploration und -erschließung; die Betriebsergebnisse und die finanzielle Lage unserer Kunden und Zulieferer; das Unvermögen, seine Finanz- und Performanceziele und andere Prognosen und Erwartungen zu erreichen; die Unfähigkeit, unsere Netto-Null-Emissionsziele oder Etappenziele für die Emissionsreduzierung zu erreichen; allgemeine wirtschaftliche, geopolitische und geschäftliche Bedingungen in wichtigen Regionen der Welt; der anhaltende Konflikt in der Ukraine; Währungsrisiko; Inflation; Preisdruck; Wetter- und saisonale Faktoren; ungünstige Auswirkungen von Pandemien; Verfügbarkeit und Kosten von Rohstoffen; betriebliche Änderungen, Verzögerungen oder Stornierungen; Herausforderungen in unserer Versorgungskette; Produktionsrückgänge; das Ausmaß zukünftiger Kosten; die Unfähigkeit, Effizienzsteigerungen und andere erwartete Vorteile aus unseren Geschäftsstrategien und -initiativen, wie z. B. Digital oder SLB New Energy, sowie aus unseren Kostensenkungsstrategien zu erkennen; Änderungen gesetzlicher Vorschriften und behördlicher Auflagen, einschließlich derjenigen, die sich auf die Offshore-Öl- und -Gasexploration, radioaktive Quellen, Sprengstoffe, Chemikalien und klimabezogene Initiativen beziehen; die Unfähigkeit der Technologie, neue Anforderungen in der Exploration zu erfüllen; die Wettbewerbsfähigkeit alternativer Energiequellen oder Produktsubstitute; und andere Risiken und Unwägbarkeiten, die in dieser Pressemitteilung und unseren jüngsten Form 10-K, 10-Q und 8-K, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden, ausführlich beschrieben sind. Sollten eines oder mehrere dieser oder andere Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten (oder die Auswirkungen einer solchen Entwicklung sich ändern) oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Zukunftsgerichtete und andere Aussagen in dieser Pressemitteilung in Bezug auf unsere ökologischen, sozialen und anderen Nachhaltigkeitspläne und -ziele weisen keinesfalls darauf hin, dass diese Aussagen notwendigerweise wesentlich für Investoren sind oder in unseren Unterlagen bei der SEC offengelegt werden müssen. Darüber hinaus können historische, aktuelle und zukunftsgerichtete Aussagen zu Umwelt-, Sozial- und Nachhaltigkeitsaspekten auf Standards zur Messung von Fortschritten beruhen, die sich noch in der Entwicklung befinden, auf internen Kontrollen und Prozessen, die kontinuierlich evolvieren, sowie auf Annahmen, die sich in Zukunft ändern können. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung. SLB hat keine Absicht und lehnt jede Verpflichtung ab, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

