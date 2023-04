SYDNEY, Australien, April 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Wrack der Montevideo Maru, übrig aus einer der schlimmsten internationalen Schiffskatastrophen der Geschichte, ist in einer Tiefe von mehr als 4.000 Metern vor der Küste der Philippinen geortet worden - 80 Jahre nachdem es im Zweiten Weltkrieg von einem amerikanischen U-Boot versenkt wurde.



Der Verbleib des japanischen Transportschiffes war ein ewiges Rätsel, seit es am 1. Juli 1942 von der USS Sturgeon mit Torpedos getroffen worden war. Was die Besatzung des U-Boots nicht wusste, war, dass sich an Bord der Montevideo Maru Kriegsgefangene und Zivilisten befanden, die einige Monate zuvor beim Fall von Rabaul in Papua-Neuguinea gefangen genommen worden waren.

Ungefähr 1060 Gefangene - Soldaten und Zivilisten - waren verschollen. Schätzungsweise 979 Australier kamen bei der Katastrophe ums Leben, der schlimmsten in der Geschichte der australischen Seefahrt. An Bord befanden sich 33 Besatzungsmitglieder des norwegischen Frachters "Herstein", die zusammen mit 20 japanischen Wachleuten und Besatzungsmitgliedern starben.

Von der Tragödie waren mindestens 14 Länder betroffen, darunter: Australien, Dänemark, England, Estland, Finnland, Holland, Japan, Irland, Neuseeland, Norwegen, Schottland, die Salomonen, Schweden und die Vereinigten Staaten.

Das Wrack wurde im Rahmen einer außergewöhnlichen Mission entdeckt, durchgeführt von der australischen Silentworld Foundation, die sich der maritimen Archäologie und Geschichte widmet, und dem niederländischen Unternehmen Fugro, einem Spezialisten für Tiefseevermessung, mit Unterstützung des australischen Verteidigungsministeriums.

Die Suche begann am 6. April im Südchinesischen Meer, 110 km nordwestlich von Luzon. Nach nur 12 Tagen (18. April) konnte mit Hilfe modernster Technologie, darunter ein autonomes Unterwasserfahrzeug (AUV) mit eingebautem Sonar, eine positive Sichtung verzeichnet werden.

Es dauerte mehrere Tage, um das Wrack mit Hilfe von Expertenanalysen des Projektteams, bestehend aus Meeresarchäologen, Konservatoren, Betriebs- und Forschungsspezialisten sowie ehemaligen Marineoffizieren, zu verifizieren.

Es bedurfte fast fünf Jahre der Planung durch Silentworld und 20 Jahre des Engagements der Montevideo Maru Society, um das Expeditionsteam unter der Leitung des australischen Geschäftsmanns und Entdeckers mit einer Leidenschaft für Schifffahrtsgeschichte John Mullen, Direktor von Silentworld, zusammenzustellen.

"Die Entdeckung der Montevideo Maru schließt ein schreckliches Kapitel in der internationalen Militär- und Schifffahrtsgeschichte ab", so Mullen.

"Familien haben jahrelang auf Nachrichten über ihre vermissten Angehörigen gewartet, bevor sie von dem tragischen Ausgang dieser Katastrophe erfuhren. Einige haben sich nie ganz damit abgefunden, dass ihre Angehörigen unter den Opfern waren. Heute hoffen wir, dass wir durch das Auffinden des Schiffes den vielen Familien, die von dieser schrecklichen Katastrophe betroffen sind, helfen können.

Ich möchte dem gesamten engagierten Team von Silentworld, das an dieser Expedition beteiligt war, der hervorragenden Crew von Fugro und dem technischen Team an Bord der Fugro Equator sowie dem australischen Verteidigungsministerium für ihre unermüdliche Unterstützung danken.

Ich bin stolz darauf, Bürger eines Landes zu sein, das niemals vergisst oder aufhört, nach denjenigen zu suchen, die in Ausübung ihrer Pflicht ums Leben gekommen sind, ganz gleich, wie viele Jahre auch vergehen mögen."

Das Wrack der Montevideo Maru, das tiefer liegt als das der Titanic, wird nicht gestört werden. Es werden keine Artefakte oder menschlichen Überreste entnommen. Aus Respekt vor den Familien der Opfer an Bord wird der Fundort für Forschungszwecke aufgezeichnet.

Einzelheiten zu etwaigen Gedenkveranstaltungen werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben. Nachfahren derjenigen, die sich auf der Montevideo Maru befanden, können sich unter folgender Adresse registrieren lassen, um auf dem Laufenden gehalten zu werden: https://www.army.gov.au/our-work/unrecovered-war-casualties/register-us

