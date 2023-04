Plug Power Aktie - einst gefeierter Überflieger unter den Wasserstoffwerten, mittlerweile im Handel unter 9,00 USD - aktuell 8,82 USD (ET 8:32 Uhr, Vorhandel). Was ist los beim ehemaligen Branchenprimus. Zu den fehlenden grossen Aufträgen, die nun schon - für den Kapitalmarkt - zu lange zurückliegen, kam letztens noch eine Sammelklage hinzu, die das Bild endgültig eintrübte. Die Kanzlei Kaskela Law LLC reichte in Delaware Klage gegen Plug Power ein. Und trommelte natürlich, um weitere Kläger zu gewinnen, ", who purchased shares of the company's common stock between August 9, 2022 and March 1, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...