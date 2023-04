Nicht nur in der Fußball-Bundesliga, sondern auch im finanziellen Bereich ist der SV Werder Bremen derzeit stabil. So kann die SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA durch Steigerungen in allen relevanten Umsatzbereichen die hohen Transfererlöse im Vorjahreszeitraum kompensieren und im ersten Geschäftshalbjahr einen Konzernumsatz in Höhe von 57,2 Mio. Euro erwirtschaften. Der Bundesligist weist im Konzernzwischenabschluss zum 31.12.2022 unter dem Strich allerdings ein negatives Periodenergebnis in Höhe von 5,4 Mio. Euro (Vorjahr: +19,3 Mio. Euro) aus, was aber den Planungen des Konzerns entspricht.

Die Planungen des SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA Konzerns sehen für das zweite Geschäftshalbjahr 2022/23 einen Überschuss vor, so dass für das gesamte Geschäftsjahr 2022/23 weiterhin, ein ausgeglichenes Konzernjahresergebnis ausgewiesen werden sollte. Aus sportlicher Sicht hat die Bundesligamannschaft ...

