Liebe Aktiensegler, die Perspektive, die wir wählen, ist für alles was wir tun überaus entscheidend. Egal, ob wir bloß durch unsere Nachbarschaft spazieren gehen oder ob wir an der Börse unser Geld anlegen. Auch Erfolg und Misserfolg können relative Begriffe sein, je nachdem, wie wir sie definieren. Ein Beispiel zum Erfolg: Wer als Investor 6 % Rendite einfährt, der gilt in der Regel als nicht besonders erfolgreich. Schließlich können ETFs und Indexfonds zumindest in der Retrospektive mehr. Wenn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...