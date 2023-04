Dresden - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) fordert eine "Zeitenwende" in der Migrationspolitik und verlangt den Stopp der freiwilligen Aufnahmeprogramme. "Beim nächsten Treffen am 10. Mai muss die Bundesregierung Lösungen für die Länder und Kommunen präsentieren", sagte Kretschmer der "Bild am Sonntag".



"Es geht nicht nur allein ums Geld, sondern darum, dass die Anzahl der Menschen, die zu uns kommen, reduziert werden muss. Freiwillige Aufnahmeprogramme wie etwa für Ortskräfte aus Afghanistan oder anderen Ländern müssen sofort gestoppt werden. Es braucht auch in der Migrationspolitik eine Zeitenwende."