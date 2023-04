Die Allianz-Aktie (WKN: 840400) ist mit ihren mehr als 5 % Dividendenrendite ziemlich attraktiv. Keine Frage: Als Aktie für Einkommensinvestoren hat sie in den vergangenen Jahren auch durchaus geliefert. Allerdings existieren drei nicht ganz so gute Dinge, die man von dem DAX-Versicherer wissen sollte. Welche das sind? Sehen wir sie uns etwas näher an. So viel vorab: Sie müssen eine Investitionsthese nicht torpedieren. Aber risikoseitig sollte man zumindest von ihr gehört haben. Allianz-Aktie: 5 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...