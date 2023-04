Unterföhring (ots) -Gelungene (Familien-)Party. "The Masked Singer" brilliert mit einem starken Marktanteil von 18,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - und legt im Vergleich zur Vorwoche zu. Damit gewinnt ProSieben souverän den Samstagabend bei den jungen Zuschauer:innen. Die vierte Live-Show sehen 5,14 Millionen Zuschauer:innen (Nettoreichweite ab 3 J.). Anna Loos schlüpft aus dem SEEPFERDCHEN: "Es war super toll, spannend und aufregend. Ich bin es gewohnt, auf die Bühne zu gehen, aber unter diesen wunderschönen Kostümen ist das nochmal was ganz anderes. Vor allem die Tänzer:innen und Choreografien sind der Wahnsinn." Das Magazin "The Masked Singer - red. Spezial" mit Viviane Geppert überzeugt im Anschluss mit guten 11,9 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.). Mit 10,4 Prozent sichert sich ProSieben die Tagesmarktführung bei den jungen Zuschauer:innen am Samstag.Familiensache: DAS SEEPFERDCHEN und DAS KÄNGURU sind verheiratetMit "Jolene" (Dolly Parton) und einer starken Country-Stimme rockt DAS SEEPFERDCHEN die "Masked Singer"-Bühne. Verräterisch? Ruth Moschner tippt im Rateteam auf Dunja Hayali. Rea Garvey ist sicher: "Das ist Anna Loos." Auch Rategast Beatrice Egli und die Zuschauer:innen setzen in der JoynMe-App klar auf die Schauspielerin - und damit auf die Frau von Jan Josef Liefers, der zum Staffel-Auftakt die KÄNGURU-Maske lüftet. Richtig: Anna Loos ist DAS SEEPFERDCHEN und zum ersten Mal steht bei "The Masked Singer" ein Paar in Konkurrenz auf der Bühne. Anna Loos im Interview: "Ich glaube, es ist eher ein Wettbewerb mit sich selbst. Deshalb sehe ich mit den anderen keine Konkurrenz, sondern bin froh, dass mir heute alles geglückt ist. Und freue mich genauso, wenn alle anderen auch eine gute Performance machen."Welche Stars verbergen sich unter den fünf weiteren Masken?Im Halbfinale von "The Masked Singer", moderiert von Matthias Opdenhövel, geht der Rätselspaß am Samstag, 29. April 2023, live um 20:15 Uhr auf ProSieben weiter. Welche Stars verbergen sich unter DER FROTTEEFANT, DER IGEL, DER SCHUHSCHNABEL, DER TOAST und DIAMANTULA?"The Masked Singer" - die achte Staffel samstags, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf JoynAusführliche Infos zur Show, Interviews mit den demaskierten Stars und Bilder zum Download auf der"The Masked Singer"-PresseseiteLive-Show verpasst?Kein Problem! Alle "The Masked Singer"-Folgen sind online auf Joyn abrufbar.Alle Highlights aus den Shows finden die Fans auf http://themaskedsinger.deHashtag zur Show: MaskedSingerBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business IntelligenceErstellt: 23.04.2023 (vorläufig gewichtet)ProSieben - Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbHPressekontakt:Petra Dandl, Lisa WittkeCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 -1169/-1172email: petra.dandl@seven.one, lisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5492014