Baierbrunn (ots) -Wenn es nach dem Lachen ginge, müsste Michael Hartl 130 Jahre alt werden. Zusammen mit seiner Ehefrau Marianne ist der 74-Jährige eines der bekanntesten Gesangs- und Moderationsduos Deutschlands. Im kommenden Jahr wollen die beiden Volksmusiker ihre Karriere mit einer Abschiedstournee beenden. "Unsere Tournee im Frühjahr 2024 wird die letzte sein. Aber wir stehen sicher weiter in der Öffentlichkeit. Wir werden ja gerne eingeladen, weil wir gute Laune versprühen. Oder weil die Leute hören wollen, wie man es schafft, so lange glücklich als Paar zusammenzubleiben", verkündet Marianne Hartl, 70, im Interview mit dem Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau".Viel Bewegung nach dem SchlaganfallDas Geheimnis ihres Glücks ist ihr Optimismus - und dass sich beide "perfekt ergänzen", wie Marianne beschreibt. "Der Michael explodierend, Revoluzzer und Marianne, die Vorsichtigere. Wir sind einfach das totale Team!" Seit vergangenem Jahr haben sich die beiden, die in einem Münchner Vorort leben, auch für einen gesunden Lebensstil entschieden. Angefangen von einer gesunden Ernährung bis hin zu viel Bewegung. Dass beide heute täglich mit Walking-Stöcken durch den Wald laufen, hängt mit dem Schlaganfall von Michael am 11. März 2022 zusammen. Einen Tag davor hatte das Paar mit ihrem Charity-Verein Frohes Herz e.V. alles für den Hilfskonvoi an die polnisch-ukrainische Grenze vorbereitet und gepackt. Michael wollte mit einem Lkw selbst dort hinfahren - doch dazu kam es nicht mehr.Das Freudenfest am Leben zu seinEine Zäsur im Leben des glücklichen Paars. "Wir wissen jetzt: Das Leben ist endlich. Deshalb werden wir unsere Karriere auch im nächsten Jahr beenden", erklärt Marianne. Michael ergänzt: "Die Zeit, die wir noch haben, ist kostbar. Und deshalb feiere ich jetzt noch ein weiteres Fest im Jahr: Den Tag, an dem ich den Schlaganfall hatte. Er war zwar ein Tiefschlag, aber ich bin wieder aufgestanden."Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 4B/2023 ist aktuell in den meisten Apotheken erhältlich.