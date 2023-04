Unterföhring (ots) -VollesHaus voller Besuch: In der kommenden Woche erwartet Chris Wackert Spezial-Gäste in der SAT.1-Nachmittagsshow. Am Montag und Dienstag (24. und 25. April) um 16:00 Uhr empfängt der "Volles Haus!"-Moderator die Zuschauer:innen gemeinsam mit Moderationskollegin Funda Vanroy. Ab Mittwoch (26. April) kommt Entertainer Ross Antony zu VollesHaus und begleitet das Publikum drei Tage lang gemeinsam mit Chris Wackert durch den Vorabend.Zusammen erwarten Chris Wackert und seine beiden VollesHaus-Gastmoderator:innen in der kommenden Woche diese Promi-Gäste:- Am Montag kommt Comedian Ralf Schmitz zu "Volles Haus!" und verrät, wie sich Paare in seiner neuen Show "Rate my Date" im Traumurlaub oder an der Tankstelle verlieben können.- Am Dienstag ist "Der Lehrer" Hendrik Duryn bei Chris Wackert und Funda Vanroy in der SAT.1-Nachmittagsshow.- Am Mittwoch ist Landtierarzt Dr. Herbert Dreesen aus der SAT.1 Gold-Serie "Praxis Dr. Dreesen" zu Gast und nimmt Tierspielzeug unter die Lupe. Was ist für die besten Freunde des Menschen gesund und wovon sollte man seine Haustiere besser fernhalten?- Am Donnerstag kommen die GNTM-Models Zuzel (50, Kissing), Nicole (49, Offenbach am Main) und Marielena (52, Frankfurt am Main) zu "Volles Haus!" und testen unter anderem die Catwalk-Skills von Chris Wackert und Ross Antony.- Am Freitag bringt Erziehungsexpertin Katia Saalfrank wieder Tipps für ein stimmiges Familienleben mit zu VollesHaus!"Volles Haus! SAT.1 Live" ist montags bis freitags von 16:00 bis 19:00 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn zu sehen.Ausführliche Interviews mit dem VollesHaus-Moderationsteam finden Sie auf der SAT.1-Presselounge (http://presse.sat1.de/).Hashtag zur SAT.1-Nachmittagsshow: VollesHausPressekontakt:Carina CastrovillariCommunications & PRUnit News, Sport, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1108email: carina.castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1181email: clarissa.schreiner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5492040