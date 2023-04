Bei seinen treuen Aktionären will sich Nova Minerals Limited (ASX: NVA, FSE: QM3) für die anhaltende Unterstützung bedanken. Das geschieht durch die Ausgabe von Optionen. Sie werden allen Aktionären, die am 28. April Nova-Minerals-Aktien halten, kostenlos in ihr Depot eingebucht werden.Für jeweils 30 Stammaktien von Nova Minerals, die ein Aktionär am 28. April um 19.00 Uhr Australian Eastern Standard Time hält, wird ihm als Treuebonus in den Tagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...