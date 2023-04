What's next...?: Wochenrückblick KW 16-2023 - Warten auf die Zinsentscheidungen!

Anzeige / Werbung

Die Nervosität macht sich in Form von Volatilität an den Finanzmärkten rund um den Globus bemerkbar.

die bevorstehenden Entscheidungen der Zentralbanken Anfang Mai werfen bereits ihre Schatten voraus. Während die Berichtssaison langsam begonnen hat, wird sich diese in den kommenden Tagen intensivieren. Auch von dieser Seite könnte es deshalb noch volatil zugehen.

Die Volatilität schlägt sich auch auf die Industriemetalle durch, die in der vergangenen Handelswoche wieder etwas leichter tendierten. Ein stärkerer Dollar und gemischte Wirtschaftsstatistiken zur Industrieproduktion aus China taten dann das Übrige hinzu. Gold hingegen liefert sich weiterhin mit der wichtigen Marke von 2.000,- USD je Feinunze einen erbitterten Kampf.

Fazit:

Die Finanzmärkte befinden sich am Scheideweg mit spürbarem Unbehagen über die Zukunft der Wirtschaft. Auch das Inflation-Problem ist noch nicht gelöst, obwohl sie Abkühlungstendenzen zeigt. Aber 5-7 % in den großen Industrieländern ist immer noch recht hoch und weit von dem Zentralbank-Ziel von 2 % entfernt!

In Europa stehen der deutsche Ifo-Geschäftsklimaindex und die erste Schätzung der deutschen Inflation für April auf dem Wochenplan. In den Vereinigten Staaten ist das Programm mit dem Verbrauchervertrauensindex des "Conference Board', den Aufträgen für langlebige Güter und der ersten Schätzung des US-BIP für das erste Quartal 2023 wesentlich umfangreicher. Die Bank of Japan wird ebenfalls eine geldpolitische Entscheidung treffen.

Die kommende Woche wird somit ein weiterer Meilenstein für die Finanzmärkte. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Entscheidungen der Zentralbanken und die Veröffentlichung der Gewinnberichte auf die Märkte auswirken werden. Rohstoffe hingegen sollten weiter ihren Weg gehen. Warum wir das Denken, das können Sie in den vielen Beiträgen unseres folgenden Wochenrückblicks nachlesen.

