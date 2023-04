HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zum Bär in Bayern:



"Es vergeht kein Tag ohne neue Meldung über den Bär in Oberbayern - und es macht sich nicht nur im Süden des Freistaats ein mulmiges Gefühl breit: Das liegt auch daran, dass die Staatsregierung auf die wachsenden Sorgen der Menschen keine adäquate Antwort gefunden hat. Was passiert, wenn sich der Bär in Bayern nicht nur ab und an bei Streifzügen sehen lässt, sondern tatsächlich Fuß fasst? Wie werden Tiere der Landwirte geschützt? Und vor allem: Wie werden die Menschen vor unliebsamen, im Extremfall tödlichen Begegnungen bewahrt?"/yyzz/DP/he