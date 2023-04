DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 24. April

=== *** 06:45 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Ergebnis 1Q 07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 1Q *** 09:00 DE/Software AG, Webcast zum Übernahmeangebot von Silver Lake *** 10:00 DE/Henkel AG & Co KGaA, HV *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex April PROGNOSE: 93,8 zuvor: 93,3 Lagebeurteilung PROGNOSE: 96,4 zuvor: 95,4 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 91,1 zuvor: 91,2 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 BE/EZB-Direktor Panetta, Teilnahme an Diskussionsveranstaltung von Bruegel 11:30 DE/Regierungs-PK 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht April *** 12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 1Q 13:45 DE/SPD-Generalsekretär Kühnert, Pk nach Gremiensitzung, Berlin *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) März *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex April PROGNOSE: -6,5 Punkte zuvor: -7,6 Punkte *** 15:30 BE/EZB-Direktor Panetta, Anhörung zum Digitalen Euro im Wirtschafts- und Finanzausschuss des EP 16:00 BE/Nordsee-Gipfel, u.a. mit Bundeskanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck, Belgiens Premierminister de Croo (PK ca 17:00), Ostende *** 18:00 FR/Vivendi SE, Ergebnis 1Q - DE/Verdi, Streik von Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich am Flughafen BER von 03:30 Uhr Montagmorgen bis Mitternacht - EU/Beginn der zweitägigen Tagung der Außenminister - SE/Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri veröffentlicht Bericht zu Militärausgaben weltweit ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

