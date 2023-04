DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/22. und 23. April 2023

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Finanzinvestor Silver Lake will Software AG übernehmen

Deutschlands zweitgrößter Softwarekonzern, die Software AG, steht vor der Übernahme durch den Investor Silver Lake. Die Beteiligungsgesellschaft bietet 30 Euro je Aktie der Software AG, das liegt rund 50 Prozent über dem Schlusskurs der Aktie vom Freitag. Der im SDAX notierte SAP-Wettbewerber wird in der Summe somit mit rund 2,2 Milliarden Euro bewertet. Der größte Aktionär, die Software-AG-Stiftung, stehe hinter dem Angebot und will ihre Aktien andienen. Somit gehen 25,1 Prozent der Aktien an Silver Lake über. Die Stiftung will weiterhin mit 5 Prozent in Software AG beteiligt bleiben.

Monopolkommission für Zerschlagung der Bahn

Die Monopolkommission, die die Bundesregierung in Wettbewerbsfragen berät, plädiert für eine Aufspaltung der Deutschen Bahn. "Nach Auffassung der Monopolkommission überwiegen die Vorteile einer vollständigen Trennung von Infrastruktur- und Transportsparten", sagte der Vorsitzende der Monopolkommission, Jürgen Kühling der Süddeutschen Zeitung. Ziel solle sein, die Betreiber der Infrastruktur und die Nutzer dieser Infrastruktur voneinander zu trennen.

Bed Bath & Beyond stellt Insolvenzantrag

Die US-Einrichtungskette Bed Bath & Beyond geht in die Insolvenz. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde der Antrag auf Gläubigerschutz nach Kapitel 11 bei einem Gericht in New Jersey gestellt. Bed Bath & Beyond gehe davon aus, alle Einzelhandelsstandorte zu schließen. Zunächst sollen die Filialen aber noch für Kunden geöffnet bleiben.

Twitter gibt manchen Konten von Medien und Prominenten blauen Haken zurück

Nachdem Twitter im großen Stil den blauen Verifizierungshaken von Konten nicht zahlender Nutzer entfernt hat, ist er bei einigen Medien und Prominenten wieder aufgetaucht - und das offensichtlich, ohne dass sie etwas dafür getan haben. Twitter-Chef Elon Musk schrieb in dem Onlinedienst, er übernehme persönlich die Kosten für einige Abonnenten. Zu den Prominenten, die wieder das blaue Häkchen hatten, gehörten Bestsellerautor Stephen King, NBA-Spieler LeBron James und auch der ehemalige US-Präsident Donald Trump.

Google legt Bau von neuem Campus im Silicon Valley auf Eis - Zeitung

Google hat einem Bericht zufolge aus Kostengründen den Bau eines riesigen neuen Firmengeländes im Silicon Valley im US-Bundesstaat Kalifornien auf Eis gelegt. Wie der Sender CNBC berichtete, sollten die Bauarbeiten für den Google-Campus Downtown West in der Stadt San Jose eigentlich Ende des Jahres beginnen. Die Vorarbeiten seien nun aber gestoppt worden. Den beauftragten Firmen sei nicht mitgeteilt worden, wann es auf der Baustelle weitergehe.

Moody's stuft 11 US-Regionalbanken ab

Moody's Investors Service hat 11 regionale Kreditinstitute abgestuft, darunter U.S. Bancorp, Western Alliance Bancorp und Zions Bancorp. Die jüngsten Ereignisse hätten die Frage aufgeworfen, ob die angenommene hohe Stabilität der Einlagen einiger Banken neu bewertet werden sollten, so die Ratingagentur in ihrem Bericht. Regionale Banken seien stärker von schwer angeschlagenen Gewerbeimmobilien betroffen.

April 23, 2023 12:47 ET (16:47 GMT)

