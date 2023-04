EQS-News: HAMBORNER REIT AG / Schlagwort(e): Immobilien/Vertrag

HAMBORNER REIT AG erzielt wichtigen Vermietungserfolg und gewinnt Stadt Mainz als Nachmieter für Manage-to-Core-Objekt



24.04.2023 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG HAMBORNER REIT AG erzielt wichtigen Vermietungserfolg und gewinnt Stadt Mainz als Nachmieter für Manage-to-Core-Objekt Duisburg, 24. April 2023 - Die HAMBORNER REIT AG hat nach einem vermietungsseitig sehr erfolgreichen Geschäftsjahr 2022 einen weiteren wichtigen Vermietungserfolg erzielt und einen Anschlussmietvertrag für die Gesamtnutzung des Objektes in Mainz abgeschlossen. Hierbei handelt es sich um eine Büroimmobilie am etablierten Standort ‚Mainz-Kisselberg', welche im Jahr 2021 durch HAMBORNER im Rahmen des Manage-to-Core-Ansatzes akquiriert wurde. Das Objekt verfügt über eine Mietfläche von rund 7.750 m² und war bereits zuletzt vollständig an einen Alleinnutzer vermietet. Der ursprünglich bis Frühjahr 2024 laufende Mietvertrag wurde vorzeitig aufgelöst, nachdem mit der Stadt Mainz ein neuer bonitätsstarker Mieter gewonnen werden konnte. Im Rahmen der Nachvermietungsaktivitäten wurde in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Mainz ein angepasstes Nutzungskonzept erarbeitet, welches eine zukünftige Nutzung des Objekts als Unterkunft für geflüchtete Personen vorsieht. Die erforderlichen Umstellungs- und Modernisierungsmaßnahmen werden in den kommenden Monaten in Abstimmung mit den örtlichen Gremien bzw. Behörden umgesetzt. Der auf unbestimmte Zeit abgeschlossene Mietvertrag sieht marktübliche Konditionen und - aufgrund derzeitig bestehender gesetzlicher Restriktionen im Hinblick auf die Unterbringung Geflüchteter - ein mieterseitiges außerordentliches Kündigungsrecht zum 31. Dezember 2027 vor. Im Falle einer Anpassung der gesetzlichen Regelungen bzw. einer Nicht-Inanspruchnahme des Sonderkündigungsrechts beabsichtigen die Vertragspartner, die Zusammenarbeit über das Jahr 2027 hinaus fortzusetzen. Der Mietvertrag beinhaltet nachhaltigkeitsbezogene Vereinbarungen (‚Green Lease'-Klauseln), welche unter anderem eine Versorgung des Objekts mit erneuerbaren Energien sicherstellen. Der frühzeitige Abschluss des Anschlussmietvertrages spiegelt sich bereits in der Entwicklung des Verkehrswertes der Immobilie wider, welcher auf Basis der jüngsten externen Portfoliobewertung zum Jahresende 2022 rd. 21,5 % oberhalb des ursprünglichen Kaufpreises lag. "Der Abschluss des Mietvertrages belegt die Expertise und Marktnähe unseres Asset Managements sowie unseren strategischen Ansatz, mit der gezielten Investition in Manage-to-Core-Immobilien zusätzliche Wertsteigerungspotenziale zu heben. Gleichzeit wurde durch die Vereinbarung von ‚Green Lease'-Vertragskomponenten die Basis für eine gemeinsame nachhaltige Nutzung und Bewirtschaftung des Objekts sowie für einen transparenten Datenaustausch gelegt. Die langfristige Anschlussvermietung mit Schaffung einer Unterkunft für rund 480 geflüchtete Personen ist nicht nur aus wirtschaftlicher Perspektive, sondern auch unter sozialen Gesichtspunkten ein voller Erfolg", resümiert Sarah Verheyen, Mitglied des Vorstands der HAMBORNER REIT AG. ÜBER DIE HAMBORNER REIT AG Die HAMBORNER REIT AG ist eine im SDAX gelistete Aktiengesellschaft, die ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt als Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweit gestreutes diversifiziertes Immobilienportfolio mit einem Gesamtwert von rd. 1,6 Mrd. Euro. Den Schwerpunkt des Bestandes bilden moderne Büroobjekte an etablierten Standorten sowie attraktive Nahversorgungsimmobilien wie großflächige Einzelhandelsobjekte, Fachmarktzentren und Baumärkte in zentralen Innenstadtlagen, Stadtteilzentren oder stark frequentierten Stadtrandlagen deutscher Groß- und Mittelstädte. Die HAMBORNER REIT AG zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im Immobilien- und Kapitalmarkt, ihre nachhaltig attraktive Dividendenstrategie sowie ihre schlanke und transparente Unternehmensstruktur aus. Die Gesellschaft ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) und profitiert auf Gesellschaftsebene von der Befreiung von Körperschaft- und Gewerbesteuer. KONTAKT Christoph Heitmann

Head of Investor & Public Relations

Tel.: +49 (0)203 54405-32

Mail: c.heitmann@hamborner.de

Web: www.hamborner.de



24.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com