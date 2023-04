Die Finanzergebnisse der zweitgrössten Schweizer Bank für die ersten drei Monate des Jahres werden stark von dem bevorstehenden Zusammenschluss mit der UBS beeinflusst.Zürich - Die Credit Suisse hat im ersten Quartal 2023 insgesamt Vermögensabflüsse in Höhe von 61,2 Milliarden Franken hinnehmen müssen. Das geht aus dem am Montag veröffentlichten Quartalsbericht der in die Krise geratenen Grossbank hervor. Wegen der massiven Abzüge von Kundengeldern im März hatten die Schweizer Behörden vor Monatsfrist die Übernahme der CS durch die Rivalin UBS verfügt.

