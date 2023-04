DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

DEUTSCHE BAHN - Die Monopolkommission, die die Bundesregierung in Wettbewerbsfragen berät, plädiert in der aktuellen Lage für eine Aufspaltung der Deutschen Bahn. "Nach Auffassung der Monopolkommission überwiegen die Vorteile einer vollständigen Trennung von Infrastruktur- und Transportsparten. Ziel soll sein, die Betreiber der Infrastruktur und die Nutzer dieser Infrastruktur voneinander zu trennen", sagte der Vorsitzende der Monopolkommission, Jürgen Kühling. "Am Ende werden wir ein Unternehmen haben, das nur daran interessiert ist, dass das Netz gut ausgelastet ist und gut funktioniert. Dann gibt es keine Anreize mehr, Wettbewerber auf dem Netz zu behindern." (Süddeutsche Zeitung)

ADIDAS - Das Unternehmen hofft, mit stärkeren Erfolgen im China-Geschäft seien Gewinne aufzumöbeln. Adidas will die "Herzen und Köpfe" der Chinesen gewinnen, indem seiner Bekleidung eine patriotische Note gibt. "Der chinesische Konsument vertraut zunehmend auf die traditionelle chinesische Kultur. Wir verbinden traditionelle chinesische Elemente mit internationalem Produktdesign, um die Herzen und Köpfe junger Konsumenten zu gewinnen", sagt Asien-Manager Adrian Siu. 2022 war der Umsatz der Herzogenauracher im China um 36 Prozent gesunken. (Financial Times)

ARM - Der Chipentwickler Arm will nach Angaben informierter Personen gemeinsam mit Partnern einen neuen Chip entwickeln und vermarkten und könnte damit zum Konkurrenten seiner eigenen Kunden werden. Das Unternehmen verkauft seine Entwürfe normalerweise an Chiphersteller, anstatt selbst direkt in die Entwicklung und Produktion von Halbleitern einzusteigen. Das Unternehmen hofft, mit dem Prototyp die Leistungsfähigkeit seiner Entwürfe für den breiten Markt demonstrieren zu können. Haupteigner Softbank will Arm in diesem Jahr an die Nasdaq bringen. (Financial Times)

