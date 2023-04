DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

CHIPHERSTELLER - Das Weiße Haus hat Südkorea gebeten, seine Chiphersteller aufzufordern, keine Marktlücke in China zu füllen, wenn Peking dem in Idaho ansässigen Unternehmen Micron den Verkauf von Chips verbieten sollte. Nach Angaben von vier Personen, die mit den Gesprächen zwischen dem Weißen Haus und dem Präsidialamt in Seoul vertraut sind, haben die USA diese Bitte geäußert, als Präsident Yoon Suk Yeol sich darauf vorbereitete, am Montag zu einem Staatsbesuch nach Washington zu reisen. (Financial Times)

HEIZUNGEN - Beim geplanten Heizungsgesetz steht der Ampel-Koalition trotz einer Einigung im Bundeskabinett heftiger Streit ins Haus. Die FDP hat beim Bundesparteitag mit großer Mehrheit einen Dringlichkeitsantrag mit dem Titel "Smarter Klimaschutz statt Angriff auf Eigentum" verabschiedet. Damit wird die liberale Bundestagsfraktion aufgerufen, im Parlament Widerstand gegen das geplante Gebäude-Energie-Gesetz zu leisten. (Welt)

EZB - Investoren unterschätzen nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Pierre Wunsch, wie stark die Europäische Zentralbank (EZB) noch anheben wird. "Wie erwarten, dass das Lohnwachstum und die Kerninflation zusammen mit der Gesamtinflation zurückgehen, ehe wir eine Pause einlegen können", sagte Wunsch. Er wäre nicht überrascht, wenn die Zinsen bis auf 4 Prozent steigen müssten. Eingepreist sind derzeit etwas über 3,75 Prozent. Wunsch rechnet zumindest für Belgien, dessen Zentralbank er leitet, nicht mit einer starken Reduzierung des Kreditangebots. (Financial Times)

TARIFKONFLIKTE - Der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Rainer Dulger, sieht die Streikkultur in Deutschland durch die Gewerkschaften gefährdet. "Das ist unverhältnismäßig. Hier ist etwas aus der Balance geraten", sagte er mit Blick auf die jüngsten Tarifkonflikte. Die Gewerkschaften starteten Arbeitskämpfe, die "das halbe Land in Geiselhaft nehmen". Ihm gefalle "die Massivität des Vorgehens nicht", insbesondere das gemeinsame Agieren mit Klimaaktivisten. Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes waren die Gewerkschaften zusammen mit Fridays for Future auf die Straße gegangen, Kritiker warnen deshalb vor politischen Streiks in Deutschland. (Süddeutsche Zeitung)

TARIFKONFLIKTE - Der Oberbürgermeister der Stadt Essen und Vorsitzende des Städtetags NRW, Thomas Kufen (CDU), sieht in dem Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst für die Städte in NRW einen gerade noch machbarer Kompromiss. Kufen sagte: "Es wird ein Kraftakt für die Städte in NRW, das Verhandlungsergebnis umzusetzen." Er begrüßte, dass es jetzt Planungssicherheit für dieses und das kommende Jahr gebe. Der Abschluss sichere trotz der Folgen des Ukraine-Krieges und inflationsbedingten wirtschaftlichen Probleme der Städte den Beschäftigten im öffentlichen Dienst einen erheblichen Lohnzuwachs, der ihre Leistungen anerkenne. Kufen bezifferte die Kosten für die kommunalen Arbeitgeber in NRW auf etwa 2,8 Milliarden Euro. (Rheinische Post)

TARIFKONFLIKTE - Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher, hat den Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst als notwendigen Kompromiss bezeichnet und vom Bund Entlastungen für die Kommunen gefordert. Die Lohnerhöhungen erreichten in etwa eine Höhe von 11 Prozent und reichten nicht jedoch aus um die Kaufkraftverluste der beschäftigten auszugleichen, sagte der DIW-Chef. "Die Einigung im Tarifstreit im öffentlichen Dienst ist eine Notlösung, die kurzfristig zwar den Arbeitskampf beendet, jedoch die grundlegenden Probleme nicht löst", betonte Fratzscher. Nach einer Inflationsrate von 8 Prozent 2022, 6 Prozent 2023 und wohl circa 3 Prozent 2024 würden die Löhne im öffentlichen Dienst am Ende der Laufzeit zirka 6 Prozent weniger Kaufkraft haben. (Augsburger Allgemeine)

