Der schweizerische Pharmakonzern Novartis hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für seinen Produktionsstandort in Millburn im Bundesstaat New Jersey erhalten. Dabei geht es um die kommerzielle Produktion der Radioligandentherapie Pluvicto, die zur Behandlung von Prostatakrebs eingesetzt wird, wie es am Freitagabend in einer Mitteilung heißt. Diese Therapie weist radioaktive Komponenten auf.Die Produktion von Pluvicto in Millburn werde in den kommenden Wochen hochgefahren, so Novartis ...

